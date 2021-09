Cục An ninh nội địa - Bộ Công an hỗ trợ các bệnh viện tuyến đầu tại TP.HCM

Vừa qua, Cục An ninh nội địa - Bộ Công an đã hỗ trợ cho các bệnh viện (BV) tuyến đầu chống dịch gồm: BV dã chiến Phước Lộc (Bộ Công an), BV Thống Nhất, BV Nhi đồng 1 cùng 2 đơn vị y tế khác trên địa bàn TPHCM gói phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu như khẩu trang, đồ bảo hộ, găng tay…

Tổng giá trị trong đợt tiếp sức lần này là hơn 600 triệu đồng, do Cục An ninh nội địa - Bộ Công an cùng nhà tài trợ thực hiện.

Phương tiện phòng hộ cá nhân được lực lượng của Cục An ninh nội địa chuyển đến các bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19 Ảnh: Duy Khang

Gói phương tiện phòng hộ cá nhân sẽ giúp lực lựng tuyến đầu có thêm phương tiện chất lượng, đúng tiêu chuẩn để thực hiện phòng chống dịch Covid -19 một cách an toàn, hiệu quả trong quá trình công tác.

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh nội địa tích cực, thường xuyên tổ chức các đợt công tác xã hội, hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19 cho các bệnh viện tuyến đầu cũng như hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho quần chúng nhân dân các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương…