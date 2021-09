Gần 20 tấn hàng hóa của người dân Gia Lai giúp người dân vùng dịch Biên Hòa

Gần 20 tấn rau củ, trong đó có 3 tấn gạo thuộc chương trình “7 ngày một chuyến xe” do Ủy ban MTTQ VN tỉnh Gia Lai phối hợp với các nhà hảo tâm và nhóm thiện nguyện Cơm từ thiện Pleiku hỗ trợ. Đây là tấm lòng của người dân Gia Lai gửi tới người dân nghèo ở địa phương vùng tâm dịch Đồng Nai.

Bà Lý Thị Hồng Trị, điều phối viên của chương trình, trưởng nhóm thiện nguyện Gia Lai hướng về Sài Gòn và Cơm từ thiện Pleiku, cho biết thêm, chương trình “7 ngày một chuyến” xe do Ủy ban MTTQ VN tỉnh Gia Lai phát động, sau 2 tuần đã tổ chức được 7 chuyến xe với gần 140 tấn hàng gồm rau củ quả, gạo về TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Nhóm cũng đang tích cực vận động sự đóng góp của người dân Gia Lai, các mạnh thường quân…và tiếp tục kéo dài chương trình đến hết tháng 9 khi 3 địa phương là TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai hết giãn cách xã hội.

Song song với chương trình này, Báo Thanh Niên tại khu vực Đông Nam bộ cũng đã phối hợp trao tặng 500 túi an sinh (lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm) từ chương trình “1 triệu túi an sinh” do T.Ư Đoàn phát động dành cho người dân nghèo vùng dịch Đồng Nai thông qua Đoàn phường các xã, phường tại TP.Biên Hòa.