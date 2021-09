Tập đoàn Đông Nam Dược Quốc Gia nhận bảo trợ 155 trẻ mồ côi

Tính đến 17 giờ chiều 21.9, Chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều bạn đọc gần xa, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Chúng tôi xin chân thành biết ơn nghĩa cử của bạn đọc đã hưởng ứng chương trình, để cùng nâng đỡ chăm sóc trẻ mồ côi. Đến nay, chương trình đã nhận được lời đề nghị nhận chu cấp hằng tháng để ăn học cho 360 em từ bậc tiểu học đến THPT; nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng 35 trẻ em với nhiều lứa tuổi khác nhau. Đồng thời, bạn đọc cũng đã gửi đến tài khoản của chương trình số tiền: 1.568.796.164 đồng. Từ nơi xa xôi, một số bạn đọc ở Mỹ, Úc, Đan Mạch, Thụy Điển… cũng đã viết thư tâm tình, gửi những lời chia sẻ, cảm thông với hoàn cảnh của các em hoặc lời yêu cầu (kèm số tiền đề nghị hằng tháng cụ thể) để nhờ chương trình sớm chu cấp kịp thời cho một số em mồ côi trong đại dịch Covid-19. Hy vọng với sự chung tay, đồng hành của quý bạn đọc, Báo Thanh Niên sẽ thực hiện được tâm nguyện làm nhịp cầu nối yêu thương để trẻ mồ côi kém may mắn, gặp tình cảnh bất hạnh do đại dịch Covid-19 có cơ hội vươn lên. T.T.B