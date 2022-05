Bạn gái cũ của Johnny Depp nói phiên tòa đang diễn ra làm tim cô tan nát

“Tôi ước sao mọi chuyện được giải quyết và cầu chúc tốt lành cho mọi người”, Jennifer Grey nói về phiên tòa xét xử tội phỉ báng đang diễn ra giữa người yêu cũ Johnny Depp và Amber Heard.

Trong một cuộc phỏng vấn mới với tờ Entertainment Tonight xung quanh việc phát hành cuốn hồi ký Out of the Corner của mình, Jennifer Grey (62 tuổi) được hỏi về phiên tòa. Cô cho biết: “Tất cả những gì tôi có thể nói về phiên tòa đó là nó khiến trái tim tôi tan nát khi nghĩ về những người liên quan. Đó là điều đáng buồn, ước sao mọi chuyện được giải quyết và cầu chúc tốt lành cho mọi người”.

Johnny Depp và ngôi sao của phim Dirty Dancing - Jennifer Grey đã hẹn hò trong 9 tháng từ năm 1989. Hai người đính hôn một thời gian ngắn trước khi Jennifer nói lời tạm biệt một ngày trước sinh nhật lần thứ 29 của mình. Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight, Grey nhận xét Depp “ngọt ngào, yêu đời, lãng mạn và phát cuồng vì tôi lúc đó rất xinh đẹp”. Cô nói thêm rằng họ bắt đầu hẹn hò sau khi cô chia tay tài tử Matthew Broderick.

“Tôi rất cần trở lại cảm xúc như Johnny Depp từng mang lại hồi năm 1989. Tôi đang tan vỡ vì mối tình vừa chia tay thì anh chàng này đã cứu tôi, khiến tôi không cảm thấy buồn khổ”, Jennifer Grey xác nhận.

Trong cuốn sách của mình, cô nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên với Depp, viết rằng "anh hài hước, kỳ quặc và ngọt ngào”. Trong mối quan hệ của họ, cô “không nghi ngờ gì về Johnny”. “Tôi chưa bao giờ có tầm nhìn vững chắc như vậy cho bản thân về Johnny. Tôi luôn tập trung khuyên anh ấy, khuyến khích anh ấy tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp”, Grey nói thêm.





Tuy nhiên Grey cũng nói về thời gian bên Depp: “Có một chút nóng giận. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông như thế này, tràn đầy năng lượng. Cảm giác khi ở bên anh giống như hoàn toàn được đền bù cho những gì vừa trải qua”.

Nhưng mối quan hệ sau đó trở nên căng thẳng. Trong hồi ký Out of the Corner, Grey tiết lộ Depp “bắt đầu bỏ lỡ chuyến bay về nhà ở Los Angeles vì ngủ quên hoặc khi về nhà, anh phát điên do ghen tuông và hoang tưởng về những gì tôi đã làm khi anh ấy đi khỏi”.

“Tôi cho rằng sự nóng nảy, bất hạnh tuổi thơ của Johnny là nguyên nhân khiến anh cảm thấy đau khổ và bất lực khi tất cả những gì anh ấy muốn là được đóng phim. Johnny Depp trở nên ủ rũ hơn, ngày càng ít xuất hiện hơn. Tôi cứ tự hỏi làm cách nào hoặc liệu mình có thể lấy lại được hình ảnh anh chàng vui tính, tận tụy và đáng yêu đó không”.