'Bạn gái tin đồn' của JungKook (BTS) có gia thế 'khủng' cỡ nào?

Lee Yoo Bi sinh năm 1990, là một nữ diễn viên xinh đẹp của Hàn Quốc. Cô bắt đầu tham gia sự nghiệp diễn xuất vào năm 2011 thông qua bộ phim hài Vampire Idol nhưng không tạo được nhiều ấn tượng.

Năm 2012, cô dần trở nên nổi tiếng với công chúng từ vai diễn Kang Choco - em gái của Song Joong Ki trong bộ phim Nice guy. Nhờ gương mặt trong sáng, đáng yêu cùng “phản ứng hóa học” tự nhiên với nam thần Vincenzo, Lee Yoo Bi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Cả hai cũng được cư dân mạng Hàn Quốc thường xuyên nhắc đến như hình mẫu của một cặp anh em ruột điển hình trên màn ảnh xứ kim chi.

Tiếp đó, nữ diễn viên cũng chăm chỉ tham gia nhiều dự án đình đám khác như Pinocchio, Gu Family Book, The Scholar Who Walks the Nights, Twenty, Yumi's Cells… Tuy vậy, diễn xuất của cô thường không gây được ấn tượng. Một phần nguyên nhân là vì “cái bóng” từ gia thế của Lee Yoo Bi quá lớn, khiến khán giả kỳ vọng vào nữ diễn viên nhiều hơn những tân binh khác lúc bấy giờ.

Được biết, Lee Yoo Bi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô là con gái đầu của nữ diễn viên Kyeon Mi Ri, với bố là nam diễn viên Im Young Gyu. Đặc biệt, mẹ của Yoo Bi được xem như một nhân vật quyền lực của giới giải trí Hàn Quốc, khi nắm trong tay số cổ phiếu có giá trị lên đến hàng tỉ won. Bà từng tham gia gần cả trăm dự án phim ảnh lớn nhỏ như Cô dâu vàng, Lee San - Triều đại Chosun, Truyền thuyết Jumong, Hoàng tử gác mái… Trong đó, ấn tượng nhất chính là vai diễn “Mama Chuê” đầy tham vọng trong tác phẩm đình đám Nàng Dae Jang Geum. Thậm chí, vì có mẹ là diễn viên nổi tiếng, vào thời đi học, Lee Yoo Bi thường bị bạn bè ganh ghét, bắt nạt bởi xuất thân của mình.

Không chỉ vậy, mẹ của Yoo Bi còn là thành viên gia tộc Hwanggan Kyeon - hậu duệ của Kyeon Hwon, vị vua đầu tiên của vương quốc Hubaekje trong thời Tam Quốc Triều Tiên. Song, Yoo Bi không nằm trong gia phả của dòng tộc quyền quý này. Cha mẹ của nữ diễn viên ly hôn khi cô còn nhỏ. Yoo Bi mang họ của cha dượng là doanh nhân Lee Hong Heon.





Ngoài cha mẹ nổi tiếng, Lee Yoo Bi còn có một cô em gái ruột được nhiều người biết đến. Đó là nữ diễn viên Lee Da In - bạn gái của “chàng rể quốc dân” Lee Seung Gi. Nối tiếp truyền thống gia đình, Lee Da In từng tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm như Hwarang, My Golden Life, Doctor Prisoner…

Đáng chú ý, trước khi tin tức hẹn hò của Da In nổ ra vào giữa năm 2021, bạn trai cô - Lee Seung Gi từng có mối duyên màn ảnh với Yoo Bi. Cụ thể, vào năm 2013, cả hai cùng tham gia dự án Gu Family Book. Theo đó, Yoo Bi hóa thân vào nhân vật nữ phụ, đồng thời là mối tình đầu của Lee Seung Gi trong phim. Phát hiện này từng khiến cư dân mạng Hàn Quốc không khỏi bất ngờ và thích thú, vì trong tương lai cả hai có thể sẽ trở thành người một nhà.

Mặt khác, gần đây, một YouTuber Hàn Quốc đã tung tin đồn Lee Yoo Bi và JungKook (BTS) đang hẹn hò, đồng thời đưa ra nhiều bằng chứng. Tuy nhiên, công ty chủ quản của hai ngôi sao đã lên tiếng phủ nhận ngay lập tức. Đặc biệt, đại diện của Lee Yoo Bi nhấn mạnh rằng nữ diễn viên không hề quen biết các thành viên BTS ngoại trừ rapper Suga.

Trước JungKook, Yoo Bi cũng từng vướng tin hẹn hò với thành viên Woosung của nhóm nhạc The Rose. Song, “em gái Song Joong Ki” cũng nhanh chóng bác bỏ và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè bình thường.

Hiện, Lee Yoo Bi đang tham gia dự án Love Affair, cô sẽ thể hiện một nhân vật đầy thực tế và trưởng thành, khác hẳn với những vai diễn trước đây.