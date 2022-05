Bản làm lại của Prince of Persia đổi nhà phát triển và tiếp tục trì hoãn

Theo The Verge, sau nhiều tháng trì hoãn vô thời hạn và không có bản cập nhật mới, Ubisoft đã thông báo rằng họ sẽ chuyển quá trình phát triển của bản làm lại Prince of Persia: The Sands of Time đang rất được mong đợi đến studio Montréal (Canada). Ubisoft cũng xác nhận với The Verge rằng họ không còn dự định phát hành trò chơi vào năm tài chính 2023 (kéo dài đến ngày 31.3.2023) nữa. Trò chơi trước đây đã phát triển tại các studio Mumbai và Pune có trụ sở tại Ấn Độ của Ubisoft từ năm 2020.

“Sự phát triển của Prince of Persia: Sands of Time Remake từ giờ sẽ được dẫn dắt bởi Ubisoft Montréal, nơi ra đời của bộ ba sử thi Sands of Time”, Ubisoft thông báo trên Twitter. “Quyết định này là một bước quan trọng, dựa trên thành quả mà Ubisoft Pune và Ubisoft Mumbai đã đạt được, giờ đây nhóm sẽ dành thời gian cần thiết để tiếp tục làm việc với trò chơi nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho phiên bản làm lại.”

Ngoài việc hỗ trợ các trò chơi như Just Dance và Steep, bản làm lại của The Sands of Time đánh dấu tựa game lớn đầu tiên mà các studio của Ubisoft Mumbai và Pune từng dẫn đầu việc phát triển. Ubisoft đã không giải thích nguyên nhân đã thúc đẩy công ty thay đổi nhiệm vụ phát triển trò chơi giữa các studio.





Bản làm lại của Sands of Time không chỉ là một bản mô phỏng lại, nó được xây dựng mới toàn bộ dựa trên công cụ AnvilNext của Ubisoft. Ban đầu phiên bản này được dự kiến ​​phát hành vào tháng 1.2021 trên Xbox One, PlayStation 4 và PC. Hiện vẫn chưa có thông tin về việc trò chơi sẽ mặt trên Series X/S hoặc PlayStation 5.

Các vấn đề liên quan đến đại dịch đã khiến Ubisoft phải đẩy lùi ngày phát hành của The Sands of Time lại vài tháng cho đến khi hãng đưa ra quyết định trì hoãn vô thời hạn việc phát hành. Bản cập nhật cuối cùng của Ubisoft cho trò chơi đến vào tháng 10 năm ngoái, điều này chỉ trấn an người hâm mộ rằng các nhà phát triển vẫn đang làm việc trên trò chơi.