Bản tin Covid-19 ngày 15.2: Cả nước 31.814 ca mới | Số ca nhiễm ở các đô thị lớn đang tăng

Bản tin Covid-19 ngày 15.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cả nước ghi nhận thêm 31.814 ca Covid-19 mới, 9.326 ca khỏi bệnh

Bản tin Bộ Y tế ngày 15.2 cho biết tính từ 16h ngày 14.2 đến 16h ngày 15.2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 31.814 ca nhiễm mới, 9.326 ca khỏi bệnh.

Bản tin cũng thông báo về 85 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 39.122 ca.

Thông tin về 31.814 ca nhiễm mới như sau:

27 ca nhập cảnh.

31.787 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.384 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 22.870 ca trong cộng đồng). Gồm: Hà Nội (3.972), Hải Dương (1.807), Hải Phòng (1.417), Nam Định (1.354), Thái Nguyên (1.294), Quảng Ninh (1.246), Ninh Bình (1.136), Vĩnh Phúc (1.135), Nghệ An (1.113), Phú Thọ (1.080), Bắc Ninh (1.041), Hòa Bình (898), Bắc Giang (855), Thanh Hóa (796), Lạng Sơn (784), Đà Nẵng (732), Bình Định (710), Lào Cai (661), Sơn La (599), Hưng Yên (596), Thái Bình (596), Quảng Nam (571), Bà Rịa - Vũng Tàu (494), Yên Bái (453), Gia Lai (437), Quảng Bình (435), Hà Tĩnh (426), Khánh Hòa (395), Tuyên Quang (373), Đắk Lắk (372), Lâm Đồng (362), Quảng Trị (349), TP.HCM (341), Cao Bằng (245), Thừa Thiên Huế (244), Phú Yên (243), Hà Nam (226), Bình Phước (219), Đắk Nông (210), Kon Tum (163), Cà Mau (156), Điện Biên (155), Quảng Ngãi (154), Lai Châu (135), Hà Giang (127), Bắc Kạn (92), Bình Thuận (81), Tây Ninh (66), Bình Dương (58), Vĩnh Long (53), Trà Vinh (50), Đồng Nai (47), Kiên Giang (46), Bến Tre (43), Bạc Liêu (37), Đồng Tháp (25), Cần Thơ (22), Sóc Trăng (21), An Giang (17), Ninh Thuận (10), Tiền Giang (8 ), Long An (4).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (-465), Quảng Ninh (-354), Bình Định (-273).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Lạng Sơn (+595), Nghệ An (+272), Bình Phước (+250).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 27.330 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.572.087 ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 26.045 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.564.888 ca, trong đó có 2.239.456 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (516.477), Bình Dương (293.201), Hà Nội (176.043), Đồng Nai (100.141), Tây Ninh (88.836).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hằng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế)

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.326 ca

Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.242.273 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.926 ca, trong đó:

Thở ô xy qua mặt nạ: 2.222 ca

Thở ô xy dòng cao HFNC: 305 ca

Thở máy không xâm lấn: 94 ca

Thở máy xâm lấn: 289 ca

ECMO: 16 ca

Từ 17h30 ngày 14.2 đến 17h30 ngày 15.2 ghi nhận 85 ca tử vong, gồm:

Tại TP.HCM (4) trong đó có 2 ca từ các tỉnh chuyển đến: Bình Định (1), Long An (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác, gồm: Hà Nội (11), Khánh Hòa (9 ca trong 02 ngày), Quảng Ngãi (6 ca trong 02 ngày), Bình Định (5), Đà Nẵng (5), Kiên Giang (5), Quảng Nam (4), Bắc Ninh (3), Nam Định (3), Nghệ An (3), Tây Ninh (3), Vĩnh Long (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bình Thuận (2), Đồng Tháp (2), Hà Nam (2), Lạng Sơn (2), Bạc Liêu (1), Cần Thơ (1), Cao Bằng (1), Đắk Nông (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Ninh Bình (1), Phú Yên (1), Quảng Ninh (1), Thái Bình (1), Thái Nguyên (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 86 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.122 ca, chiếm tỉ lệ 1,5% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện là 32.808.038 mẫu tương đương 77.963.670 lượt người.

Trong ngày 14.2 có 525.064 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 186.479.340 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.226.500 liều, tiêm mũi 2 là 74.769.707 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 32.483.133 liều.

TP.HCM phát hiện thêm 41 ca nhiễm Covid-19 biến thể Omicron

Ngày 15.2, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, kết quả giải trình tự gen một số ca nhiễm Covid-19, TP.HCM phát hiện thêm 41 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 40 ca nhập cảnh và 1 ca cộng đồng.

Như vậy, đến nay TP.HCM có 166 ca nhiễm biến thể Omicron, bao gồm 155 ca nhập cảnh và 11 ca cộng đồng.

Theo lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đa số ca nhiễm biến thể Omicron đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. UBND TP.HCM đã chỉ đạo quận, huyện, TP.HCM giám sát chặt người nhập cảnh cách ly tại nhà.

Ngày 15.2, số ca nhiễm Covid-19 tại TP.HCM có xu hướng tăng nhẹ với 343 ca, trong đó có 194 ca sàng lọc tại bệnh viện, 139 ca phát hiện tại cộng đồng do các trung tâm y tế lấy mẫu, 10 ca được lấy mẫu sau khi chuyển vào cơ sở cách ly tập trung quận, huyện và bệnh viện dã chiến. Tổng số ca nghi ngờ qua test nhanh là 363 ca.

Số ca mắc Covid-19 cộng dồn do Bộ Y tế công bố tại TP.HCM là 517.089 ca, trong đó có 20.403 ca tử vong. Từ tháng 6 đến nay, TP.HCM đã có 2 ngày có số ca mắc Covid-19 tử vong về 0.

TP.HCM đang có 749 ca điều trị tại bệnh viện tầng 2, tầng 3; 80 ca cách ly tập trung và 4.289 ca cách ly tại nhà.

Tính đến ngày 15.2, TP.HCM đã tiêm hơn 20 triệu liều vắc xin Covid-19, trong đó có 8,1 triệu liều mũi 1, hơn 7,3 triệu liều mũi 2, 664.072 triệu liều mũi bổ sung và 3,95 triệu liều mũi nhắc lại.

Chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an online, người dân vẫn đến tận nơi vái vọng

Tối 14.2.2022, tín đồ phật tử đã tập trung bên ngoài cửa chùa Phúc Khánh để vái vọng, cầu an dù chùa đã tổ chức làm lễ cầu an trực tuyến.

Trên livestream cầu an của chùa Phúc Khánh (TP.Hà Nội), 1.800 người đang theo dõi. Ngay trước cửa, gần 100 người cũng tập trung vái vọng dù cổng chùa đã đóng kín.





Lực lượng chức năng phường Thịnh Quang (Q.Đống Đa) đã khá vất vả khi phải nhắc nhở người dân giải tán để phòng chống dịch Covid-19. Lực lượng cảnh sát trật tự, CSGT cùng cứu hỏa phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn trong khu vực phía trước cửa chùa Phúc Khánh.

Nhiều người dân còn mở điện thoại để xem livestream lễ cầu an trước cổng chùa đóng chặt vì muốn được nghe trực tiếp các sư thầy giảng kinh dù không được vào trong chùa để làm lễ. Một số người lớn tuổi không tiếp cận được với công nghệ nên phải đến tận nơi.

Đây là năm thứ 2 chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an trực tuyến do tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở Hà Nội. Lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt người tham gia trực tiếp, là một hoạt động tâm linh quen thuộc trong dịp đầu xuân của nhiều người dân thủ đô.

Nhường nhà cho sinh viên ở miễn phí, ông chủ trọ tự thuê phòng để sinh sống

Nhường nhà mình cho sinh viên ở miễn phí - đây là ý tưởng tốt đẹp và tử tế này là của anh Nguyễn Hoài Thanh, 32 tuổi, chủ chuỗi tiệm tóc tại TP.HCM.

Cha mất từ lúc anh mới sinh ra, anh Thanh lớn lên bằng tình yêu thường của bà con họ hàng. Sớm một mình lên Sài Gòn mưu sinh từ khi còn nhỏ, anh thấu hiểu nỗi khó khăn của những người tỉnh lẻ đi thuê trọ.

"Mình lên Sài Gòn năm mình 9 tuổi, mình băn khoăn trăn trở nhất là vấn đề chỗ ở, vì lý do nó là gánh nặng, nhiều khi tới tháng cũng không đủ tiền để đóng tiền nhà trọ. Mình muốn làm lâu dài cho nên chỗ ở đó là nhà của mình, mình muốn hỗ trợ các bạn ở lại chỗ đó đến khi ra trường", anh Thanh nói với Phóng viên Thanh Niên.

Nhà của anh Thanh rộng 30m2, có một phòng lớn để các bạn sinh viên ở và học tập, một phòng bếp và nhà tắm đủ để 6 người sinh hoạt chung.

Ngôi nhà được anh mua từ 2019. 2 năm đầu tiên, anh để cho công nhân, người lao động khó khăn ở miễn phí. Do dịch Covid-19, tất cả đều về quê và không quay lại Sài Gòn, anh quyết định chuyển đối tượng hỗ trợ sang các bạn sinh viên.

Cách đây 2 ngày, anh Thanh đăng tải bức ảnh “cho sinh viên thuê nhà miễn phí” trên trang cá nhân, ngay lập tức nhận được hàng trăm cuộc điện thoại gọi về.

Hữu Khanh và Anh Tú là 2 thành viên đầu tiên dọn về ngôi nhà chung trong chiều 13.2. Cả hai đã mất vài ngày đề tìm kiếm nhà trọ nhưng bất thành cho đến khi điều bất ngờ xảy đến khi đọc được bài viết của anh Thanh trên mạng xã hội.

Nhường chỗ ở cho sinh viên, rồi phải bỏ tiền túi đi thuê nhà khác, anh Thanh chẳng lo bị nói gàn dở hay lo chuyện bao đồng. Chăm chỉ làm việc ở các tiệm tóc, anh mong khách hàng sẽ ủng hộ anh và các thợ tóc thật nhiều, để anh có cơ hội giúp đỡ các bạn sinh viên.

Đây không phải lần đầu, ông chủ tiệm tóc làm các công việc thiện nguyện cho cộng đồng. Năm 2018, anh Thanh mở tiệm tóc đầu tiên để cho tài xế công nghệ cắt miễn phí. Sau đó nhân rộng mô hình lên nhiều chi nhánh. Năm 2019, anh mở các xe cắt tóc lưu động và tiệm tóc trong trường đại học, với giá cắt 2.000 đồng. Sau thời gian ngưng lại vì dịch bệnh, anh chuẩn bị khởi động lại dự án này.

2 căn nhà ở quận 3 và quận 5 chỉ là bước đầu trong ý tưởng xây dựng mô hình nhà trọ miễn phí cho sinh viên của ông chủ chuỗi tiệm tóc.

Anh Thanh chia sẻ: "Trong tương lai, ở Sài Gòn tới mười mấy quận huyện, mình muốn mỗi quận 1 địa điểm nghĩa tình cho các bạn sinh viên ở miễn phí cho tới khi ra trường. Hiện tại mình đang chạy được 2 điểm rồi, quận 3 với quận 5, sắp tới là Tân Bình và Q.2 cũ (TP.Thủ Đức). Mình hy vọng sẽ mở hết tất cả các quận ở TP.HCM. Những ngôi nhà ấm cúng, chăm lo cho sinh viên".

Còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới có trong Bản tin Covid-19 ngày 15.2 của Báo Thanh Niên.