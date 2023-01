Băng giá tiếp tục xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6.1, các tỉnh phía tây Bắc bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Mặc dù thời tiết ở các tỉnh phía bắc đang ấm dần lên và có nắng hanh nhưng rạng sáng nay, trên đỉnh Fansipan (TX.Sa Pa, Lào Cai) vẫn xuất hiện băng giá.

Lớp băng phủ trắng xóa trên cành cây, tán lá và trên mái các công trình tâm linh, trải dài từ độ cao 2.900 m lên tới đỉnh 3.143 m so với mực nước biển.

Đến 9 giờ sáng, lớp băng vẫn đóng trắng xóa khiến nhiều người như lạc giữa trời Âu. Trước đó, trong 2 ngày 28 và 29.12.2022, đỉnh Fansipan đã có tuyết rơi dày, phủ trắng từ độ cao 2.800 m so với mực nước biển.

Dự báo, trong các đợt lạnh tiếp theo của mùa đông, đỉnh Fansipan sẽ tiếp tục xuất hiện hiện tượng băng giá.