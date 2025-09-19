Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bàng hoàng clip học sinh lớp 7 giật tóc, dúi đầu cô giáo trong lớp học
Video Giáo dục

Bàng hoàng clip học sinh lớp 7 giật tóc, dúi đầu cô giáo trong lớp học

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
19/09/2025 19:47 GMT+7

Clip ghi lại cảnh một học sinh có hành vi giật tóc, dúi đầu cô giáo chủ nhiệm ngay trong lớp học đang gây bàng hoàng dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến thầy cô, làm dấy lên lo ngại về ứng xử học đường.

Một clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh giáo viên tiến về bàn học sinh và thu lại một vật dụng gì đó thì bị một học sinh nam giằng lại, sau đó giật tóc cô giáo khiến đầu cô bị ngửa ra sau. Nam sinh sau đó dúi đầu cô nhiều lần xuống mặt bàn và giữ rất lâu rồi đẩy cô ngã xuống đất.

Bàng hoàng clip học sinh lớp 7 giật tóc, dúi đầu cô giáo trong lớp học

Hình ảnh trong clip cũng cho thấy các học sinh khác trong lớp không có động thái can ngăn hoặc đi báo cho các thầy cô khác trong trường.

Sự việc được cho là xảy ra tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội). Theo báo cáo của trường này gửi cơ quan quản lý, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 16.9 tại lớp 7A14.

Báo cáo cho rằng, khi sự việc xảy ra, lớp trưởng có can ngăn học sinh B. nhưng không được, mặt khác nhắc học sinh cả lớp kéo rèm để học sinh ngoài hành lang không chứng kiến sự việc.

Bàng hoàng clip học sinh lớp 7 giật tóc, dúi đầu cô giáo trong lớp học- Ảnh 1.

Vật sắc nhọn mà cô giáo thu của học sinh

Cô giáo H. sau khi thoát ra khỏi lớp đã báo cáo ban giám hiệu. Nhà trường đã yêu cầu học sinh có hành động vô lễ xin lỗi cô giáo và viết bản tường trình sự việc.

Ngay sau đó, nhà trường mời phụ huynh học sinh B. đến trường thông báo sự việc. Bố của học sinh đã xin lỗi giáo viên và xin phép cho con nghỉ học ngày 17.9 để đi khám sức khỏe tâm lý.

Xem thêm bình luận