Bao giờ thu hồi 52.291 giấy chứng nhận kiểm định cấp sai?

Liên quan vụ án “môi giới hối lộ”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ”, “giả mạo trong công tác” xảy ra tại 9 trung tâm đăng kiểm (TTĐK) tại TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết Công an TP.HCM đang khẩn trương kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi nhằm khắc phục hậu quả của việc cấp sai quy định 52.291 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho các ô tô. Đồng thời ngăn chặn ngay các phương tiện không đảm bảo an toàn, kỹ thuật lưu thông trên đường gây mất an toàn giao thông.

Tính đến ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 33 bị can để điều tra; triệu tập thêm 20 nghi can. Trong đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố một chủ xe về hành vi “đưa hối lộ”.

Bộ Công an có thư khen Công an TP.HCM và Đồng Tháp Ngày 22.12, thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen gửi Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Tháp về thành tích xuất sắc trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới. Theo Bộ Công an, các đơn vị được khen đã tập trung lực lượng xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ các hành vi phạm tội “môi giới hối lộ”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “giả mạo trong công tác” của nhân viên tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, bắt giữ hơn 30 nghi phạm. Thành tích này tạo ra sự minh bạch trong công tác đăng kiểm trên cả nước, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới, góp phần giảm tai nạn giao thông, răn đe, phòng ngừa chung với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, được sự đồng tình của người dân. Trần Cường

Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đánh giá hành vi của các đối tượng trong vụ án trên là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng việc giám sát số lượng, chất lượng phương tiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Hành vi này còn xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng; gây thiệt hại tài sản của người dân, gây dư luận xấu trong xã hội; nguy cơ gây mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân tham gia giao thông trên cả nước.





Luật sư Hoàng Tư Lượng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho hay, các giấy chứng nhận kiểm định cấp sai quy trình, sau khi cơ quan chức năng thu hồi sẽ bị hủy bỏ. Đồng thời, các ô tô này buộc phải đi đăng kiểm lại mới đủ điều kiện lưu thông.

Xử lý ra sao với các giấy chứng nhận kiểm định cấp sai? Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm VN, cho biết thông tin hơn 52.000 giấy chứng nhận kiểm định cấp sai quy định đơn vị này mới chỉ nắm được qua phản ánh của báo chí mà chưa được cơ quan công an cung cấp. Ông Quân cho biết, về nguyên tắc, trong trường hợp các giấy chứng nhận kiểm định sai quy định đã được phát hành không có hiệu lực, phải thu hồi lại và phương tiện phải đăng kiểm lại. TTĐK nào cấp giấy chứng nhận sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Một nguyên cán bộ đăng kiểm cho biết các giấy kiểm định đã cấp sai quy định buộc phải thu hồi. Song, cần phải xem xét rõ sai phạm từ phía nào, trong trường hợp sai phạm từ cả TTĐK như cấp khống, cấp sai quy định và chủ phương tiện đi đăng kiểm nhưng xe không đủ điều kiện mà có hành vi “bôi trơn” để nhận được cấp giấy dễ hơn, thì chủ phương tiện cũng phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, ông này cũng cho rằng, khối lượng xử lý với hơn 52.000 giấy chứng nhận kiểm định sai phạm rất lớn, cần sự phối hợp chặt chẽ từ sở GTVT các địa phương. Mai Hà

Theo luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM), quá trình điều tra, công an sẽ mời các chủ phương tiện lên làm việc và thu hồi các giấy chứng nhận kiểm định được cấp trái quy định. Trường hợp chủ phương tiện có hành vi đưa tiền để được thông qua các lỗi, nếu số tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên sẽ có dấu hiệu phạm tội “đưa hối lộ”.

PV Thanh Niên đã liên hệ một số cơ quan liên quan việc sẽ kiểm soát như thế nào đối với hàng chục ngàn phương tiện được cấp giấy chứng nhận kiểm định không đúng quy trình, thì đều nhận được phản hồi “vẫn đang chờ kết quả điều tra”.