Báo giới Indonesia hoài nghi hy vọng vô địch AFF Cup 2022 của tuyển quốc gia

Theo báo giới địa phương, AFF Cup 2022 dự kiến ​​diễn ra từ ngày 20.12.2022 đến 16.1.2023, nên các công tác chuẩn bị phải được thực hiện ngay từ giờ. Tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong đang có sự thăng tiến về mọi mặt sau những giải đấu vừa qua.

Mới nhất là ở AFF Cup 2020, tuyển Indonesia đã giành quyền vào chơi trận chung kết, dù cuối cùng thua trước Thái Lan. Vì vậy, AFF Cup 2022 có thể được đánh giá là cơ hội lớn để đội bóng xứ vạn đảo vô địch. Tuy nhiên, theo báo giới địa phương, hiện có 3 vấn đề có thể khiến tuyển Indonesia không thể đăng quang giải đấu lớn nhất Đông Nam Á năm nay.

Thứ nhất, các giải hàng đầu quốc gia mùa 2022 - 2023 đang tạm ngừng thi đấu sau thảm kịch tại sân vận động Kanjuruhan khiến hơn 130 người thiệt mạng. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có gì chắc chắn khi nào các giải sẽ trở lại, đặc biệt là giải hàng đầu Indonesia (Liga 1), nơi có nhiều tuyển thủ đang thi đấu. Có tin cho rằng Liga 1 sẽ trở lại vào giữa tháng 11, nhưng tin tức vẫn chưa được xác nhận.

Nếu giải Liga 1 chưa khởi tranh trở lại cho đến khi AFF Cup 2022 diễn ra, điều này sẽ ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ được HLV Shin Tae-yong gọi vào đội tuyển Indonesia.





Thứ hai, ngoài yếu tố thể lực, việc ngừng thi đấu còn tiềm ẩn nguy cơ làm rối loạn tâm lý của các tuyển thủ. Việc không thi đấu có thể khiến tinh thần của họ trở nên buồn chán, ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ trên sân. Bên cạnh đó, bi kịch về cái chết của nhiều CĐV trong thảm kịch vừa cũng có thể khiến các cầu thủ bị xáo trộn tâm lý.

Vấn đề thứ ba là các ngôi sao châu Âu dự kiến nhập tịch sẽ không thể góp mặt ở AFF Cup 2022 vì nhiều lý do. Bộ đôi hậu vệ Sandy Walsh (người Bỉ) và Jordi Amat (người Tây Ban Nha) nhiều khả năng không thể cùng tuyển Indonesia tham dự giải đấu. Nguyên nhân là do thủ tục nhập tịch cho 2 cầu thủ này đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn tất. Dù đã nhập quốc tịch Indonesia nhưng cả hai tiềm ẩn nguy cơ không thể thi đấu ở AFF Cup do giải đấu này không nằm trong lịch thi đấu của FIFA. Vì vậy, Sandy Walsh và Jordi Amat (đều có gốc gác Indonesia) trong thể xin phép các CLB của họ trở về khoác áo tuyển Indonesia. Nếu không tăng cường được 2 cầu thủ nhập tịch này, tuyển Indonesia sẽ khó tăng cường cho hàng thủ.

Tại AFF Cup 2022, tuyển Indonesia nằm cùng bảng A với Thái Lan, Philippines, Campuchia và Brunei.