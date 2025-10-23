Báo Thanh Niên ra mắt chuyên trang ‘Tin Hay Y Tế’

"Tin Hay Y Tế" là nơi lan tỏa kiến thức y khoa chuẩn mực, chính xác và nhân văn, giúp bạn đọc hiểu đúng, chăm sóc sức khỏe chủ động hơn và hình thành lối sống lành mạnh bền vững. Chuyên trang hướng đến trở thành cầu nối giữa y học chuyên sâu và đời sống thường nhật, nơi mỗi người có thể tìm thấy lời khuyên hữu ích, đáng tin cậy từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia của Bệnh viện Phương Nam.

Với đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực Sản - Phụ - Nhi, IVF, Đa khoa, Nam khoa, Thẩm mỹ nội khoa, chuyên trang mang đến các chuyên mục hấp dẫn như "Hỏi bác sĩ Phương Nam", "Phòng mạch online", cùng video minh họa sinh động, giúp người xem dễ hiểu và áp dụng vào đời sống hằng ngày.

Chuyên trang "Tin Hay Y Tế" kỳ vọng sẽ trở thành nguồn thông tin y tế tin cậy, gần gũi và nhân văn, góp phần gieo tri thức đúng vun thói quen tốt lan tỏa tinh thần sống khỏe đến mọi gia đình Việt.