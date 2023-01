Báo Thanh Niên và Kim Oanh Group trao tặng hơn 1.500 phần quà cho bà con nghèo

Hoạt động này khởi đầu cho chuỗi chương trình “Chào tết Quý Mão - đón xuân giao hòa” với tổng trị giá hơn 7 tỉ đồng.

“Bưng chén cơm ăn ở đâu, nhớ bà con nghèo ở đó”

Chiều 5.1, tại Trung tâm hội nghị triển lãm TX.Bến Cát, Bình Dương, chương trình “Chào tết Quý Mão - đón xuân giao hòa” - chăm lo tết cho bà con nghèo, công nhân, người lao động khó khăn chính thức khai mạc.

Chia sẻ lý do phối hợp với Báo Thanh Niên, chọn TX.Bến Cát, Bình Dương để khởi động chương trình, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ từ thiện Kim Oanh, nói: “Từ trước đến nay, Báo Thanh Niên luôn đồng hành với Quỹ từ thiện Kim Oanh trong các hoạt động thiện nguyện một cách nhanh chóng, hiệu quả. Báo Thanh Niên thật sự là cầu nối rất có trách nhiệm giữa Quỹ từ thiện Kim Oanh với các hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi rất vinh dự khi đồng hành cùng Báo. TX.Bến Cát là nơi Kim Oanh từng sinh sống và xem như quê hương thứ hai của mình, vì vậy đi đâu, làm gì, Kim Oanh cũng luôn nhớ về nơi này. Đó là lý do Kim Oanh chọn đây là điểm ưu tiên, điểm khởi động chương trình trao quà tết lần này và làm gì cũng nhớ, cũng ưu ái cho Bến Cát”.

Bà Đặng Thị Kim Oanh trao đổi thêm: “Trong hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn của ngành bất động sản, Kim Oanh Group vẫn không quên bà con. Bưng chén cơm ăn ở đâu, phải nhớ người nghèo khó ở đó. Kim Oanh dù khó khăn vẫn phải chăm lo cho bà con có một cái tết vui tươi, đầm ấm, rất mong bà con vui vẻ nhận món quà, là tấm lòng của Kim Oanh Group gửi đến quý bà con”.

Tiếp đó, bà Đặng Thị Kim Oanh, đại diện Báo Thanh Niên, đại diện Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương, TX.Bến Cát đã trao trực tiếp 300 phần quà, mỗi phần gồm 1 phong bì và

1 phần quà gồm các nhu yếu phẩm dùng trong ngày tết cho bà con nơi đây.

Cụ bà Nguyễn Thị Hạnh, 83 tuổi, nhà ở khu phố 1A, P.Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát, chia sẻ: “Tôi không có chồng, không có con, hiện đang ở nhờ gia đình em gái, cũng không có thu nhập gì ngoài tiền trợ cấp. Tết đến, nhận được phần quà như thế này, tôi vui lắm. Cảm ơn chương trình rất nhiều”.





Ấm áp phiên chợ 0 đồng

Sáng 6.1, tại điểm hoạt động nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (đường 20/4, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), chương trình “Chào tết Quý Mão - đón xuân giao hòa” tổ chức tặng quà tết cho bà con với hình thức phiên chợ 0 đồng.

Chương trình “Chào tết Quý Mão - đón xuân giao hòa” của Kim Oanh Group kéo dài từ ngày 5.1 đến hết ngày 18.1 (27 tháng chạp), trao 7.150 phần quà với tổng trị giá gần 7 tỉ đồng cho bà con nghèo, công nhân, người lao động khó khăn, bệnh nhân nghèo tại các tỉnh, thành. Trong đó tại Bình Dương sẽ trao 1.500 phần, TP.HCM 1.250 phần, Đồng Nai 3.000 phần cùng 10 căn nhà tình thương, Long An 300 phần và Thừa Thiên-Huế 1.100 phần.

Sau phần giới thiệu chương trình, từng người bước vào khu vực tổ chức phiên chợ để chọn cho mình những món quà tết. Từ bánh tét, gạo, đường, dầu ăn, bánh kẹo cho đến rau xanh, chuối và cả… khẩu trang được trao tặng miễn phí cho bà con. Bên cạnh việc chọn quà, bà con còn nhận được 500 ngàn đồng.

Khệ nệ ôm phần quà trên tay, chị Lê Thị Huyện, nhà ở tổ 6, ấp Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, vui vẻ nói: “Được tham gia phiên chợ tết, được nhận quà, tết này nhà tôi vui rồi”. Chị Huyện ở nhà thuê, làm nội trợ chăm con nhỏ, chồng đi làm công nhân nhà máy gỗ. Chị có 3 con, gồm 12 tuổi, 6 tuổi và 17 tháng tuổi. “Do chỉ có chồng đi làm nên đời sống khó khăn. Nay ngày tết gần kề, được nhận quà từ chương trình, tôi mừng và biết ơn lắm”, chị nói.

“Nhận quà phải đi thật sớm”

Cụ bà Nguyễn Thị Hoa, 80 tuổi, nhà ở đường số 5, KP.Nhị Đồng 1, P.Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương, đến điểm trao quà thứ 2 của chương trình trong ngày 6.1 từ rất sớm. Cụ cười nói: “Tôi đi xe ôm hết 20 ngàn đồng, đến đây để nhận quà sớm, nghe được nhận quà tết là nôn lắm”. Cụ Hoa có 3 người con nhưng 2 người đã mất, hiện cụ sống với gia đình người con trai út năm nay 56 tuổi. Vợ chồng con trai cụ và cháu nội 23 tuổi đều làm công nhân nên đời sống khó khăn. “Được nhận quà tết tôi mừng lắm, con cháu thấy tôi nhận quà về chắc cũng rất vui”, cụ Hoa chia sẻ. Cụ Hoa là một trong 300 bà con nghèo của các phường Dĩ An, Tân Bình, Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An) được nhận quà tết của chương trình ngày 6.1.

Chiều muộn cùng ngày, chương trình đã trao 300 phần quà cho bà con nghèo ở TP.Thuận An, Bình Dương. Ngày 8.1, chương trình tiếp tục trao 200 phần quà cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại TX.Bến Cát và 200 phần quà cho bà con nghèo tại P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một. Sau đó, chương trình sẽ triển khai ở các tỉnh, thành khác.

Cùng tham dự hành trình trao quà tết cho bà con trong tỉnh, bà Trần Thị Kim Lan, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương, chia sẻ: “Kim Oanh Group là một trong nhiều doanh nghiệp thường xuyên đồng hành cùng chúng tôi để chăm lo không chỉ cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mà còn với cả công nhân, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó cũng như các chương trình từ thiện xã hội khác. Chúng tôi chân thành cảm ơn Kim Oanh Group về nghĩa cử cao đẹp này. Hy vọng trong thời gian tới Kim Oanh Group và nhiều cá nhân, đơn vị khác sẽ tiếp tục đồng hành để chăm lo cho các hoàn cảnh nghèo, giúp bà con vượt qua khó khăn”.