Bảo vệ thành công HCV SEA Games, Vũ Thành An nhận thưởng nóng của Báo Thanh Niên

Lĩnh ấn tiên phong cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam ở ngày 13.5, Vũ Thành An đã hoàn thành xuất sắc vai trò “người mở hàng” với tấm HCV quý giá ở nội dung kiếm chém nam. Đây là nội dung sở trường của Thành An, đã đưa An đến với nhiều đỉnh vinh quang tại đấu trường châu lục và khu vực. Anh đã 6 lần dự SEA Games và trở thành VĐV Đông Nam Á giành nhiều HCV nhất tại đấu trường khu vực ở nội dung này.

“Chính vì thế, áp lực đè nặng lên vai tôi. Tất cả mọi người đều kỳ vọng tôi sẽ thi đấu tốt trên sân nhà. Nhưng chính cá nhân tôi cũng đặt ra mục tiêu cho riêng mình là dù có áp lực cỡ nào, dù có khó khăn lớn bao nhiêu cũng phải nỗ lực vượt qua.

Tại SEA Games năm nay, tôi đã đối đấu với những đối thủ khá mạnh, đặc biệt là các kiếm thủ người Thái Lan. Họ đã tiến bộ khá nhiều so với kỳ SEA Games trước và thi đấu rất quyết tâm nên cũng tạo ra nhiều khó khăn cho tôi. Nhưng tôi đã là người chiến thắng. Đó là hạnh phúc vô cùng lớn lao và một kỷ niệm sâu sắc mà tôi không thể quên được. Xin cảm ơn mọi người đã luôn cổ vũ cho tôi, cho đội đấu kiếm Việt Nam và cho thể thao Việt Nam”, Vũ Thành An chia sẻ.





Tại SEA Games 31, Thành An thi đấu 6 trận và cả 6 trận đều giành chiến thắng. Tại vòng loại, An chiếm thế thượng phong và vượt qua các kiếm thủ đến từ Philippines, Singapore, Campuchia, Thái Lan. Có những trận đấu, anh thi đấu hay đến mức không để đối phương kịp “thở”. Tấn công dồn dập và giải quyết chóng vánh trận đấu trong chưa đầy nửa phút. Đến vòng 1/8, An khởi đầu hơi khó khăn một chút vì đối thủ Philippines cũng khá mạnh. Nhưng kiếm thủ nước bạn cũng chỉ ghi được 6 điểm là dừng, bởi không thể chống đỡ nổi những đường kiếm đầy uy lực và chính xác của An. An thắng với tỷ số 15-6. Ở bán kết, An đã bị VĐV Thái Lan dẫn trước nhưng càng đấu, An càng lì đòn và không để đối phương có cơ hội được hưởng niềm vui chiến thắng. Vào chung kết, chàng trai sinh năm 1992 lại phải đối mặt với 1 VĐV Thái Lan khác nhưng anh này không phải đối thủ xứng tầm của An. Anh chạm tay vào HCV chỉ sau hơn 1 phút chiến đấu.

Màn trình diễn của An được ông Phùng Lê Quang, Trưởng bộ môn đấu kiếm Tổng cục TDTT, ca ngợi là màn trình diễn của VĐV đẳng cấp châu Á.

Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Vị Trí Vàng trao thưởng nóng cho Vũ Thành An - VĐV Việt Nam thi đấu xuất sắc nhất trong ngày. Chúc anh tiếp tục thi đấu thành công và thăng hoa vào ngày 16.5, cùng đội tuyển đấu kiếm bảo vệ tấm HCV nội dung đồng đội, tấm HCV mà Việt Nam đã thắng nghẹt thở tại SEA Games 30.