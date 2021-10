Bất an vì nhiều hồ điều hòa ở Hải Phòng chưa có lan can

Ngày 26.8, sau cơn mưa lớn hiếm có trong lịch sử, nhiều khu vực ở TP.Hải Phòng xảy ra ngập lụt. Mực nước dâng cao khiến con đường nhỏ ven hồ Tiên Nga (ở P.Gia Viên, TP.Hải Phòng) hòa thành một với lòng hồ.

Khoảng 13 giờ ngày hôm đó, các cháu Đ.G.L và Đ.K.C (là chị em ruột, sống ở khu dân cư ven hồ Tiên Nga) ra khu vực trước cửa nhà (thuộc khu dân cư ven hồ Tiên Nga) chơi rồi không may ngã xuống hồ, mất tích. Dù người dân và lực lượng chức năng đã cố hết sức cứu nạn, nhưng cả hai cháu đều đã tử vong.

Được biết, hồ Tiên Nga rộng khoảng 3 ha với điểm sâu nhất khoảng 2,5 m. Xung quanh hồ đều có nhà dân sinh sống. Tuy nhiên, giữa hồ và đường không có lan can mà chỉ có những cọc tiêu để đánh dấu ranh giới. Nhiều cọc tiêu đã gãy, đổ.

Ông Vũ Đình Trọng (nhà ở khu dân cư ven hồ Tiên Nga, P.Gia Viên, Q.Ngô Quyền) cho biết: “Mỗi khi có mưa lớn, nước hồ dâng cao, rất khó phân biệt đường với lòng hồ. Nhà tôi có trẻ nhỏ, cứ mưa to là tôi phải đóng cổng không cho ra vì sợ chúng ngã xuống hồ”.

Theo người dân, không chỉ trẻ con mà người lớn cũng từng ngã xuống lòng hồ khi di chuyển tại đây vào thời điểm ngập lụt. Chính vì vậy, người dân sống quanh hồ Tiên Nga rất mong cơ quan chức năng xây dựng được lan can để ngăn hồ với đường.





Không chỉ hồ Tiên Nga, nhiều hồ khác ở Hải Phòng như hồ Phương Lưu (Q.Ngô Quyền và Q.Hải An), hồ Ông Báo (Q.Lê Chân), hồ Cát Bi (Q.Hải An)… và cả nhiều đoạn thuộc hệ thống mương An Kim Hải chạy quanh nội thành Hải Phòng, đều không có lan can. Trong khi đó, dân cư sống quanh hồ rất đông. Nhiều hồ còn gần đường nên có nhiều phương tiện giao thông qua lại.

Người dân sống gần hồ Phương Lưu vẫn còn nhớ vào tháng 4.2013, tại hồ này đã xảy ra vụ việc taxi lao xuống hồ khiến tài xế tử vong. Chị Thu Hằng (ngụ Q.Ngô Quyền) chia sẻ: “Hồ Phương Lưu rộng đến 24 ha, nước sâu. Hàng ngày có nhiều người và phương tiện qua lại, nhưng hồ lại không có lan can, điện chiếu sáng thì chỗ có, chỗ không. Nếu người điều khiển phương tiện mà sơ sảy thì rất dễ lao xuống hồ”.

Bổ sung lan can, điện chiếu sáng từ quý 4/2021

Ông Nguyễn Thanh Phúc, Chánh văn phòng UBND Q.Ngô Quyền, cho biết UBND quận đã có văn bản đề nghị UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm xây dựng lan can quanh hồ Tiên Nga để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng, hệ thống thoát nước ở nội đô thành TP.Hải Phòng chỉ đảm bảo tiêu thoát tốt khi lượng mưa từ 100 mm trở xuống. Với diễn biến bất thường của thời tiết, những con mưa lớn từ 100 mm trở lên đã và đang xảy ra, gây ngập úng thường xuyên ở Hải Phòng. Chính vì vậy, người dân rất bất an với việc các hồ điều hòa, hệ thống mương thoát nước không có lan can.

Thông tin từ UBND TP.Hải Phòng, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, đã đi kiểm tra, khảo sát thực trạng không có can lan, điện chiếu sáng ở các hồ điều hòa. UBND TP.Hải Phòng đã giao Sở Xây dựng phương án phù hợp để hoàn thiện hệ thống lan can, điện chiếu sáng xung quanh các hồ điều hòa, kênh mương trên địa bàn nội đô thành phố để đảm bảo an toàn công cộng, mỹ quan đô thị. Việc xây dựng lan can, hệ thống chiếu sáng quanh hồ điều hòa, kênh mương ở TP.Hải Phòng sẽ được triển khai từ quý 4 năm nay.