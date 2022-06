Bắt cóc chủ vườn dừa đòi 4,5 tỉ đồng tiền chuộc

Ngày 9.6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Anh Tuấn (35 tuổi, ngụ Tiền Giang) và 8 đồng phạm về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Tuấn quen biết với ông T.Q.V. (51 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc). Biết ông V. có hơn 10ha trồng dừa ở xã Hoà Hiệp cần bán với giá 38 tỉ đồng nên đầu tháng 11.2020, Tuấn dẫn khách đến mua thì ông V. nói bán diện tích đất trên với giá 42 tỉ đồng.

Do giữa khách hàng mà Tuấn giới thiệu và ông V. không thỏa thuận được giá mua bán nên Tuấn không có được tiền hoa hồng. Tuấn bực tức liền nảy sinh ý định bắt giữ ông V. nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Tuấn liên hệ với Mai Xuân Duy (30 tuổi, ngụ Lâm Đồng), nói dối cần tìm chỗ gửi một người lên cai nghiện và được Duy đồng ý.

Tuấn thông qua mối quan hệ xã hội bên ngoài và thuê Trần Văn Tín (32 tuổi, ngụ Tiền Giang) bắt giữ ông ông V.

Tuấn cũng nhờ Tín tìm thêm nhiều người cùng tham gia. Tín liên hệ với Trần Văn Sang (33 tuổi), Lê Minh (42 tuổi), Trần Bá Vương, (35 tuổi) Lê Bảo Hoài Nam (24 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và một người khác tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) gặp Tuấn.

Tại buổi gặp nhau, Tuấn nói nhóm của Sang là ông V. nợ tiền của mình và thỏa thuận trả tiền công là 100 triệu đồng để nhóm Sang bắt giữ ông V.

Sau đó Tuấn chở Tín, Minh đến khu vực nhà ông V. để khảo sát địa điểm và bàn bạc kế hoạch bắt giữ ông V. Tuấn ứng trước cho nhóm của Sang 20 triệu đồng.

Sáng 4.12.2020, Tuấn thuê ô tô, chở Tín và nhóm của Sang từ TP.HCM xuống TP.Bà Rịa ở lại qua đêm, đến trưa 5.12.2020 thì đến vườn dừa của ông V.





Tuấn điện thoại hẹn gặp ông V. đến vườn dừa để mua dừa trái. Ông V. cùng vợ đến vườn dừa gặp nhóm của Tuấn.

Tại đây, nhóm của Tuấn dẫn dụ đưa ông V. ra xa vợ mình, đến gần ô tô thì đẩy nạn nhân lên xe. Nhóm Tuấn dùng roi điện khống chế và dán băng keo bịt miệng nạn nhân rồi chở khỏi vườn dừa.

Khi đến xã Tân Lâm (H.Xuyên Mộc), Tuấn tiếp tục đưa 80 triệu đồng cho nhóm của Sang. Sau khi nhận tiền, nhóm của Sang xuống xe và đón xe khác về TP.HCM.

Tiếp đó, Tuấn và Tín chở ông V. đến Lâm Đồng, báo cho Duy biết việc mình đưa người đến chỗ Duy trông giữ.

Duy thuê Nguyễn Xuân Cao (40 tuổi) và Nguyễn Văn Thuấn (49 tuổi, cùng ngụ Nam Định) trông giữ ông V. tại khu rẫy của Thuấn ở xã Lộc Bắc (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Sau khi bắt giữ ông V. Tuấn nhiều lần liên lạc với vợ nạn nhân yêu cầu chuyển 4,5 tỉ đồng vào tài khoản của mình nếu không sẽ giết ông V.

Vợ nạn nhân không chuyển tiền theo yêu cầu của Tuấn mà tố cáo đến Công an H.Xuyên Mộc. Ngay sau đó, Công an H.Xuyên Mộc đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và lực lượng công an các địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Tuấn, Tín, Cao, Thuấn, Duy, đồng thời giải cứu ông V.

Tại phiên xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX đã tuyên phạt 3 bị cáo Tuấn, Sang, Minh cùng 16 năm tù giam; bị cáo Tín bị tuyên phạt 15 năm tù giam; bị cáo Nam và Vương cùng 14 năm tù giam; bị cáo Duy 12 năm tù giam cùng về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Cao và Thuấn cùng 2 năm tù giam về tội bắt, giữ người trái pháp luật.