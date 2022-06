Bất động sản cửa khẩu - 'khẩu vị' mới của giới đầu tư sành sỏi

Sau dịch, giá bất động sản tại Việt Nam tăng mạnh từ khu vực trung tâm thành phố tới ven đô và nông thôn. Cuộc “đi săn” này của nhà đầu tư đẩy giá đất tăng gấp 2-3 lần, thậm chí, một số vùng ven, cửa khẩu lập đỉnh giá mới.

Không “đánh bắt” ở những vùng đất vốn đã chật chội như nội hay ven đô, nhiều nhà đầu tư sành sỏi thường xuyên theo dõi và hiểu biết thị trường đang có xu hướng tìm đến các vùng đất mới với tiềm năng lớn.

Tiềm năng của bất động sản cửa khẩu

Anh Hoàng Phi (53 tuổi, Hà Nội) sở hữu một căn nhà ở thủ đô cùng 2 mảnh đất ở các tỉnh vùng ven Hà Nội, song anh không bỏ qua cơ hội đầu tư vào một trong những thị trường bất động sản cửa khẩu tiềm năng như Lạng Sơn.

Anh Phi chia sẻ: “Có thể nói bất động sản cửa khẩu là địa hạt mới, giàu tiềm năng nhưng không nhiều người biết đến. Phần lớn mọi người nghĩ cửa khẩu là nơi xa xôi, ít người lui tới mà quên mất giá trị cốt lõi tạo nên sức hút của nơi đây là vị trí cửa ngõ giao thương kinh tế, chưa kể tới tới những danh lam, thắng cảnh đủ sức phát triển cả về du lịch”.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và trù phú, hầu hết tỉnh thành cửa khẩu, tiêu biểu như Lạng Sơn với đặc thù của hành lang giao thương kinh tế, đều sở hữu vị trí chiến lược cũng như được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng để thuận tiện cho di chuyển. Dòng thương nhân cùng du khách đổ về đây hàng năm với mục đích buôn bán và du lịch đã thúc đẩy thành phố này từng bước trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ mới của cả nước.

Do không phải “lãnh địa” được số đông biết đến nên dư địa đầu tư và tiềm năng tăng giá của các dự án tọa lạc tại cửa khẩu còn cao. Việc anh Phi, một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm đã sở hữu những bất động sản nội và ven đô, vẫn tiếp tục rót tiền vào một dự án ở Lạng Sơn, đã phần nào chứng minh điều này.

Mailand Hoàng Đồng bắt nhịp xu hướng

Nổi tiếng với thiên nhiên kỳ vĩ, “trấn doanh bát cảnh”, bề dày lịch sử và văn hóa kéo, Lạng Sơn không chỉ được ví như vùng đất biên giới huyền sử, mà còn là cửa khẩu, nút giao khởi nguồn huyết mạch giao thương, buôn bán của đất nước từ bao đời nay.

Năm 2021, bất chấp những thách thức do đại dịch Covid-19, Lạng Sơn vẫn đạt tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tới 4,27 tỉ USD, bằng 138,6% so với kế hoạch, tăng 522% so cùng kỳ 2020.





Bên cạnh đó, vài năm trở lại đây, Lạng Sơn cũng cho thấy nhiều biến chuyển mạnh mẽ về phát triển và nâng cấp đô thị với hàng loạt thay đổi về hệ thống cơ sở hạ tầng, từng bước cải thiện diện mạo của thành phố, đồng thời thu hút nguồn lực đầu tư lớn để khai thác những thế mạnh kinh tế, du lịch…

Mailand Hoàng Đồng là một trong những dự án xuất hiện tại thị trường tiềm năng này. Với mục tiêu trở thành - thành phố cửa khẩu phồn vinh và rực rỡ kỳ hoa, Mailand Hoàng Đồng được tạo nên bởi sự kết hợp giữa quy hoạch, tiện ích, lối sống hiện đại cũng cùng những giá trị văn hoá đậm chất bản địa.

Định vị như điểm đến hấp dẫn về du lịch, thương mại, giải trí và tâm điểm sống mới của Lạng Sơn, Mailand Hoàng Đồng được xây dựng để chào đón, phục vụ hàng triệu khách du lịch, thương nhân trong nước và quốc tế đến giao thương, vui chơi, nghỉ dưỡng. Dự án được kỳ vọng biến Lạng Sơn trở thành “trấn doanh cửu cảnh”, xa hơn là sánh ngang với những thành phố cửa khẩu sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất trên bản đồ châu Á.

Sở hữu địa thế đắt giá và tiềm năng khi nằm ngay trên tuyến đường Xuyên Á cách Hà Nội chỉ hơn 2 giờ lái xe; tọa lạc gần cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiếp giáp Trung Quốc, nơi đây hứa hẹn trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp hàng đầu của vùng trung du miền núi phía Bắc; đầu mối giao thương liên vùng, quốc tế và giao thông quan trọng của hành lang kinh tế Đông Bắc cũng như vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ.

Mailand Hoàng Đồng là dự án bất động sản cửa khẩu có quy mô lớn tại Việt Nam hiện nay. Phát triển với 4 trụ cột chính gồm du lịch - nghỉ dưỡng, thương mại - mua sắm, vui chơi - giải trí và đô thị đáng sống, dự án đầy tâm huyết này được kỳ vọng mang đến một “thành phố kỳ hoa” hội tụ đầy đủ yếu tố kỳ quan, kỳ vĩ, kỳ hội và kỳ diệu.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên, tổ hợp quần thể Mailand Hoàng Đồng sẽ bao gồm các trung tâm giao thương, mua sắm phi thuế quan, tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf tiêu chuẩn quốc tế, cáp treo, trạm dừng chân độc đáo cũng hàng nghìn tiện ích.

Bên cạnh đó, Mailand Hoàng Đồng còn là quần thế bất động sản cửa khẩu lớn hàng đầu cả nước, được phát triển và xây dựng bởi các thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, thể hiện qua loạt nhà phố thương mại, villa đồi, villa hồ,… đáp ứng đa dạng nhu cầu của cả những nhà đầu tư sành sỏi nhất.

Những tín hiệu tích cực của thị trường bất động sản sau cơn sốt giá đã chứng minh “khẩu vị” thay đổi của giới đầu tư. Việc chuyển hướng đầu tư sang trung và dài hạn, tập trung vào những dự án mang lại giá trị thực, kết hợp tiềm năng tăng trưởng tốt của vùng cửa khẩu là lý do dòng tiền đang dần đổ về địa hạt vốn còn mới mẻ như Lạng Sơn.