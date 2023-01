Bắt kẻ trộm xe máy và thùng hàng của nam shipper ở Q.Phú Nhuận

Ngày 6.1, Cơ quan CSĐT Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đang tạm giữ Lê Thanh Hòa (31 tuổi, ngụ Q.11) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lực lượng chức năng xác định, Hòa là người đã trộm xe máy và thùng hàng của anh Nguyễn Anh Tuấn (nhân viên giao hàng của Công ty Lazada, ngụ Q.Gò Vấp), khi anh này đang giao hàng trên địa bàn P.4 (Q.Phú Nhuận).

Theo đó, khoảng 13 giờ 50 ngày 3.1, anh Tuấn điều khiển xe máy (BS: 59 G1 - 068.74) đi trên đường Nguyễn Kiệm. Đến đầu hẻm 622 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, anh Tuấn đậu xe sát vách tường để chờ giao hàng cho khách.





Sau đó, anh Tuấn đi bộ đến nhà 624 Nguyễn Kiệm để giao hàng, chìa khóa vẫn cắm trên xe. Đến khi quay lại, anh Tuấn phát hiện xe máy đã biến mất. Lúc bị trộm, trên yên xe có chở một thùng hàng, bên trong có nhiều hàng hóa bưu phẩm của khách trị giá khoảng 10 triệu đồng. Nạn nhân sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an Q.Phú Nhuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng trích xuất camera khu vực, truy xét kẻ trộm, làm rõ vụ việc.

Qua hình ảnh từ camera, công an phát hiện Hòa đi bộ vào hẻm, tiếp cận trộm xe hàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.Phú Nhuận phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM và Công an Q.11 bắt giữ Lê Thanh Hòa. Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận, toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện lực lượng chức năng tạm giữ Hòa để tiếp tục làm rõ vụ việc.