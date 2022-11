Bắt tài xế lái ô tô tông 2 thiếu nữ khi bị bao vây tại cây xăng

Ngày 25.11, thông tin từ Viện KSND tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, đối với Nguyễn Hải Đăng (23 tuổi, trú H.Yên Bình, tỉnh Yên Bái) về tội “giết người”.

Đăng là người lái ô tô tông 2 thiếu nữ khiến một người chết và một người bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an tỉnh Tuyên Quang, khoảng 1 giờ ngày 22.11, Đăng nhận được điện thoại của Vũ Quốc Toản (24 tuổi trú H.Yên Bình, tỉnh Yên Bái) thuê chở xuống tỉnh Vĩnh Phúc để đón người, Đăng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Vios biển số 21A-115.64 đón Toản và Đặng Tiến Sơn (22 tuổi, trú cùng huyện) đến xã Quang Sơn, H.Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) để đón bạn của Toản (xe ô tô do Đăng điều khiển).





Khi đến xã Quang Sơn, nhóm của Đăng bị một nhóm người đi trên 2 xe ô tô biển số 88A-269.75 (trên xe có 5 người) và 30F-82152 (trên xe có 4 người) chặn đường. Sợ bị đánh, Đăng quay xe đi theo hướng tỉnh Tuyên Quang.

Đến 5 giờ 20 phút cùng ngày, khi đi đến cây xăng số 44 thuộc thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam (H.Sơn Dương, Tuyên Quang), cách địa điểm bị chặn xe khoảng 8 km, Đăng dừng lại mua xăng. Cùng lúc này 2 xe ô tô chở nhóm người chặn xe đi đến và xuống chặn xe của Đăng.

Đăng điều khiển cho xe lùi về phía sau, lúc này, Đoàn Thanh Thùy (17 tuổi, trú tại H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và Phạm Thị Ngọc Anh (16 tuổi, trú tại H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) rời khỏi xe ô tô BKS 88A-269.75 chạy đuổi theo rồi nhảy lên nắp capo xe của Đăng.

Đăng lùi xe và nhấn ga tiến về phía trước để bỏ chạy. Ngọc Anh và Thùy ngã xuống đất, bị xe ô tô của Đăng chèn qua người. Sau đó, Phạm Thị Ngọc Anh được đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến 8 giờ cùng ngày thì tử vong, Đoàn Thanh Thùy bị thương nhẹ.

9 giờ 50 phút cùng ngày, Đăng đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú và khai nhận hành vi của mình.