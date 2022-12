BĐS khu vực Linh Đàm: 'Hợp khẩu vị' khách hàng giữa bối cảnh chung trầm lắng

Khu vực hút khách hàng ở thực

Mua căn hộ 65m2 tại một chung cư ở Linh Đàm với giá gần 1 tỉ đồng vào năm 2016, anh N.H đã bán lại với mức giá 1,5 tỉ đồng vào tháng 8 vừa qua, chênh 500 triệu đồng so với thời điểm xuống tiền với thời gian giao dịch chỉ mất 2 tuần. Vào đầu tháng 11, chị Thu Trang đăng tin bán căn hộ 3 phòng ngủ rộng 82m2 với mức giá 2,35 tỉ đồng. Chỉ sau 3 tuần, chị Trang đã giao dịch thành công. “Tôi đã chuẩn bị tâm lý đến Tết Nguyên đán mới bán được do thị trường chung khó khăn, nhưng cuối cùng lại “gặp khách” như vậy. Hỏi ra mới thấy căn hộ tại Linh Đàm giao dịch khá thuận lợi ngay trong thời điểm này” - chị Trang chia sẻ thêm.

Theo anh Nguyễn Quốc Đạt - một môi giới có nhiều năm bán bất động sản ở Hà Nội, khu vực này luôn thu hút khách hàng, ngay cả khi thị trường chung bước vào giai đoạn trầm lắng. Lý do chính là nhiều chung cư cũ ở đây dù đã tăng giá khoảng 30-40% so với thời điểm bàn giao nhưng mức giá vẫn rất hợp lý so với các quận trung tâm khác, phù hợp với tài chính của đa dạng phân khúc khách hàng.

Ở thị trường sơ cấp, tổ hợp căn hộ Hanoi Melody Residences là dự án hiếm hoi tại khu vực Linh Đàm đủ điều kiện mở bán trong thời điểm này. Dự án đã ghi nhận số lượng giao dịch ấn tượng ngay từ khi ra mắt thị trường vào giữa tháng 7 vừa qua. Đến thời điểm hiện tại, hơn 90% sản phẩm tại 2 tòa đang mở bán đã được hấp thụ. Vừa qua, dự án tiếp tục giới thiệu tòa căn hộ mới và nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.

Anh Nguyễn Quốc Đạt nhận định, nếu như các dự án thứ cấp dễ giao dịch vì có thể vào ở ngay thì các dự án sơ cấp như Hanoi Melody Residences lại ghi điểm nhờ hệ thống tiện ích mới lạ, phong phú như bể bơi, công viên trẻ em, trường mầm non nội khu, khu tập thể thao... Đây chính là điều mà Linh Đàm đang thiếu ở thời điểm này.

“Với sự xuất hiện của dự án mới cung cấp đa dạng tiện ích ngay trong nội khu, khu vực Linh Đàm sẽ gia tăng hấp dẫn nhóm khách có nhu cầu cao về tiện nghi khép kín tại chính nơi sinh sống. Việc đáp ứng phong phú nhu cầu, ngân sách của các nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực góp phần khiến khu vực này tránh được tình trạng “đóng băng” giao dịch”, anh Đạt nói.

Thêm ưu thế giúp Linh Đàm “ấm nóng”

Không chỉ có ưu thế về sản phẩm, bán đảo Linh Đàm trở thành nơi an cư ưa thích của một lượng lớn cư dân Thủ đô nhờ hàng loạt ưu thế khác.

Nơi đây được thiên nhiên ưu ái với diện tích cây xanh và mặt nước rộng lớn bậc nhất nội đô. Bao quanh khu vực là công viên hồ Yên Sở, hồ Linh Đàm, hồ Định Công, hệ thống công viên… Tất cả được xem là “lá phổi xanh” điều hòa không khí cho cả Thủ đô.





Khu vực này cũng thừa hưởng hạ tầng giao thông đồng bộ của quận Hoàng Mai khi quy tụ hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch kết nối với các tỉnh lân cận và xuôi về miền Trung, miền Nam như Vành đai 3, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 1A…

Tháng 8 vừa qua, chiếc cầu vòm sắt dành cho xe máy đi thấp qua hồ Linh Đàm (nằm dưới gầm cầu cạn Vành đai 3) với chiều dài gần 300 m đã thông xe, nâng cao năng lực lưu thông cho khu vực này. Trước đó, việc cấp tập khởi công và đưa vào sử dụng cầu Bắc Linh Đàm và 2 cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm đã góp phần giảm tải giao thông, mang tới diện mạo mới cho cửa ngõ phía Nam của Thủ đô.

Theo quy hoạch, Linh Đàm còn kế cận 3 tuyến đường sắt đô thị chạy qua quận Hoàng Mai là các tuyến số 1, 4, 8. Cùng với đó, nhiều đề án quy hoạch ở phía Nam cũng đang được đề xuất như tuyến đường kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 8 - 10 làn xe…

Không chỉ hạ tầng giao thông phát triển, Linh Đàm thừa hưởng hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa xã hội đồng bộ, hiện đại của quận Hoàng Mai. Nơi đây gần kề nhiều bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Pháp, Thanh Nhàn… Về giáo dục có các trường Đại học Bách khoa, Xây dựng, Kinh tế Quốc dân và nhiều trường học các cấp…

"Tôi rất thích sống ở Linh Đàm vì không khí thoáng đãng. Mọi tiện ích phục vụ cuộc sống đều đã hiện diện, từ nhà hàng, quán café, trung tâm thương mại đến hệ thống cơ quan, trường học, bệnh viện…”, chị Minh Thùy - một cư dân sinh sống tại Linh Đàm chia sẻ.

Hội đủ mọi điều kiện sống lý tưởng, vừa xanh, vừa tiện nghi, lại thuận tiện di chuyển, cộng hưởng cùng những dự án mới đa tiện ích, đa trải nghiệm như Hanoi Melody Residences, Linh Đàm sẽ ngày càng hấp dẫn hơn trong mắt khách hàng.