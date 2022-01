Ben Affleck gọi quá trình đóng ‘Justice League’ là trải nghiệm tồi tệ

Tại cuộc trò chuyện gần đây với Los Angeles Times, tài tử Ben Affleck đã gọi khoảng thời gian đóng người dơi trong Justice League hồi 2017 là “trải nghiệm tồi tệ nhất cuộc đời tôi”. Nam diễn viên chia sẻ: “Justice League là thời điểm mà tinh thần tôi dường như chạm đáy. Qúa nhiều chuyện không may đã ập đến: đời tư của tôi, vụ ly dị, những chuyến đi xa nhà, xung đột lịch trình. Rồi Zack Snyder rời khỏi dự án sau vụ tử tử của con gái anh ấy. Toàn bộ dự án phải được quay lại. Đó quả thực là trải nghiệm tồi tệ nhất”.

Sau những khó khăn với Justice League, Ben Affleck đưa ra quyết định sẽ không thể gắn bó lâu dài với vai diễn người dơi được nữa. “Mọi thứ dồn nén và tôi đã quyết định mình sẽ không làm việc này nữa. Tôi bức bối không phải vì bản thân bộ phim Justice League quá tệ mà do có quá nhiều yếu tố tác động, nó chỉ là giọt nước tràn ly”, tài tử Gone girl cho hay. Cũng trong năm 2017, Ben Affleck tuyên bố anh từ bỏ vai trò đạo diễn cho phim riêng về người dơi của Warner Bros là The Batman. Hiện tại, dự án này được trao cho đạo diễn Matt Reeves, với sự ra mắt của Robert Pattinson trong vai người dơi phiên bản mới.





Ben Affleck không phải là diễn viên duy nhất có trải nghiệm làm việc tồi tệ trong quá trình đóng Justice League. Trước đây, minh tinh Gal Gadot và diễn viên Ray Fisher cũng rất bức xúc khi kể về khoảng thời gian tham gia bom tấn siêu anh hùng này. Cả hai đều không hài lòng về thái độ làm việc của đạo diễn Joss Whedon - người thay thế Zack Snyder “cầm trịch” dự án. Trong khi Ray Fisher tố Joss Whedon có nhiều hành vi tiêu cực thì Gal Gadot từng kể cô bị đạo diễn Justice League đe dọa hủy hoại sự nghiệp.

Cũng tại cuộc phỏng vấn với Los Angeles Time, Ben Affleck thổ lộ anh đã có sự thay đổi đáng kể trong quan điểm làm nghề. Ở tuổi 49, nam diễn viên lựa chọn tập trung vào những dự án khiến bản thân anh cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn là cố gắng đóng phim để làm hài lòng người khác. Cuối năm nay, Ben Affleck sẽ xuất hiện lần sau cuối với vai người dơi trong trong dự án The Flash do Ezra Miller thủ vai chính. Nam diễn viên nhận xét đây là lần thủ vai hiệp sĩ bóng đêm tâm đắc nhất của mình.