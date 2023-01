Bến Tre: Bắt quả tang một phụ nữ bán ống nhựa chứa ma túy

Ngày 5.1.2023, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Công an TP.Bến Tre bắt quả tang Phan Thị Thanh Trúc (52 tuổi, ngụ P.5, TP.Bến Tre) đang bán 5 đoạn ống nhựa cho 2 khách hàng là nam giới. Khi công an kiểm tra thì phát hiện bên trong 5 đoạn ống nhựa đều chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, còn 2 khách mua là người nghiện ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Trúc, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ 149 đoạn ống nhựa màu trắng hàn kín hai đầu và 13 gói ni lông bên trong chứa nhiều chất bột màu trắng nghi là ma túy.





Qua làm việc, Trúc khai nhận các chất bột màu trắng là ma túy dạng heroin. Vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra, xử lý.