Bến xe miền Tây dự kiến đón 500.000 lượt khách dịp tết: Ngày nào khách đông nhất?

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng điều hành Bến xe miền Tây cho biết thời gian phục vụ tết ở bến xe năm nay là 20 ngày gồm 10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết, cụ thể từ ngày 12.1 - 31.1.2023 (nhằm ngày 21 tháng chạp năm Nhâm Dần đến mùng 10 tháng giêng năm Quý Mão).

Theo ông Hậu, dịp tết năm nay, bến xe dự kiến đón hơn 500.000 lượt khách, tăng trên 40% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 10 ngày trước tết bến xe dự kiến tiếp tổng hơn 320.000 lượt khách, 10 ngày sau tết là hơn 180.000 lượt.

“Sản lượng khách chủ yếu tập trung vào 3 ngày 27, 28, 29 tháng chạp vì thời điểm này nhiều người chính thức được nghỉ tết. Trong đó ngày về đông nhất nhằm ngày 28 tháng chạp với 49.000 lượt khách, 1.550 xe. Ngày 27 tháng chạp dự kiến đón hơn 38.000 khách với 1380 xe và ngày 29 tháng chạp dự kiến hơn 40.000 lượt khách với hơn 1.400 xe", đại diện bến xe thông tin thêm.





Theo ông Hậu, đặc điểm của bến xe hoạt động tuyến đường ngắn, lượng hành khách tập trung đi lại vào các ngày cao điểm cuối năm và tăng cao từ ngày 18.1 (nhằm ngày 27 tháng chạp) nên cao điểm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 18.1 - 20.1 (nhằm ngày 27 đến ngày 29 tháng chạp) bến xe tổ chức bán vé 24/24.

“Về giá vé, công tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và công tác chống dịch Covid-19 sẽ tiếp tục được chúng tôi thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, để khách đảm bảo an toàn cho khách mùa tết năm nay", phía bến xe nói thêm.