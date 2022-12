Bệnh viện Quân y 121 tích cực áp dụng kỹ thuật mới trong điều trị bệnh

Ngày 14.12, Bệnh viện Quân y 121 (BV 121 - Cục Hậu cần, Quân khu 9) tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2017- 2022.

Thông tin tại Đại hội cho biết, giai đoạn 2017- 2022, công tác chuyên môn của BV 121 luôn giữ vững và phát triển. BV đón hơn 1.062.780 lượt bệnh nhân (tương đương so với cùng kỳ 5 năm trước đó), cấp cứu 79.138 lượt bệnh nhân (tăng 79,82% so cùng kỳ), thu dung và điều trị 94.114 lượt bệnh nhân (tăng 14,6% so cùng kỳ), tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt 152,37% (tăng 13,43% so cùng kỳ)…

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, BV 121 cử đội ngũ thầy thuốc chủ lực tham gia bệnh viện dã chiến, bệnh viện các địa phương và đã điều trị khỏi cho hơn 3.200 lượt bệnh nhân; đồng thời cử lực lượng giúp nhiều tỉnh thành trong công tác lấy mẫu, tầm soát F0 khỏi cộng đồng; tổ chức tiêm hơn 51.150 liều vắc xin ngừa Covid-19.





Trong 5 năm qua, BV 121 đã hỗ trợ 17.467 lượt sinh viên các trường (ĐH Y Dược Cần Thơ, ĐH Nam Cần Thơ, ĐH Tây Đô, ĐH Võ Trường Toản…) tham gia thực tập chuyên môn. Song song đó, BV cũng thông qua hội đồng khoa học 65 đề tài cấp cơ sở và 1 đề tài khoa học đạt giải ba tuổi trẻ toàn quân, 1 đề tài đạt giải nhất hội nghị khoa học quân sự Bộ Quốc phòng.

Giai đoạn 2017- 2022, BV 121 có 128 tập thể, 1.531 lượt cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng trong đó 1 cá nhân nhận Huân chương lao động hạng ba, nhiều tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng…

Với hệ thống máy móc hiện đại, những năm qua, Bệnh viện 121 tích cực áp dụng kỹ thuật mới, mang lại hiệu quả cao khi điều trị tán sỏi qua da, thay đĩa đệm, thay khớp háng, thay khớp gối, thay đốt sống lưng, thay đốt sống cổ, xử lý xẹp cột sống bằng phương pháp bơm ciment sinh học qua da, phẫu thuật chỉnh cong vẹo cột sống, can thiệp mạch qua da…