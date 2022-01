BHD gia nhập ‘đường đua’ phim trực tuyến

Trong suốt 25 năm hoạt động, BHD từng là đơn vị sản xuất của hàng loạt chương trình truyền hình nổi tiếng như: Thần tượng âm nhạc, Vietnam Got Talent, Cuộc đua kỳ thú, Vua đầu bếp. Đây cũng là nơi sản sinh ra các phim truyền hình gây thương nhớ một thời như Cô gái xấu xí, Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc… Trên “mặt trận” phim điện ảnh, BHD từng sản xuất nhiều bộ phim ấn tượng, có thể kể đến: Cánh đồng bất tận, Siêu trộm, Cô Ba Sài Gòn… Sắp tới đây, BHD sẽ cho tung "món mới" là một sitcom mang tên Nhỏ to chốn văn phòng.

Trong xu thế phát triển công nghệ 4.0, BHD đã quyết định đầu tư mạnh mẽ hơn vào nền tảng số. Bộ phim sitcom Nhỏ to chốn văn phòng sẽ là dự án đầu tiên đánh dấu hành trình mới của BHD sau 25 năm tồn tại và phát triển. Như tên gọi, phim trực tuyến mới do BHD sản xuất sẽ kể về đời sống văn phòng Gen Z, có chút quậy phá, nghịch ngợm nhưng vẫn rất sâu sắc khi nói về mối quan hệ giữa những người trẻ trong xã hội. Nhỏ to chốn văn phòng cũng sẽ là sitcom độc quyền phát sóng trên nền tảng phim trực tuyến DANET.

Đặc biệt, số lượng tập của Nhỏ to chốn văn phòng dự kiến sẽ dài hơn tất cả những dự án truyền hình trước đây của BHD. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình sẽ là người “cầm trịch” bộ phim, vừa ngồi ghế đạo diễn, vừa giữ vai trò giám đốc sản xuất. Trên tinh thần trẻ trung, vui nhộn và phù hợp với xu hướng đương thời, Nhỏ to chốn văn phòng chiêu mộ dàn diễn viên toàn những gương mặt mới mẻ như: Ma-ran-đô, Minh Khánh, Phúc Toàn, Thùy Anh, Thạch Thảo...





Ngoài ra, bộ phim Nhỏ to chốn văn phòng cũng sẽ "chiêu đãi" khán giả với màn xuất hiện đầy bất ngờ của những nghệ sĩ nổi tiếng như đạo diễn Lê Hoàng, Trang Trần, cặp đôi Ngọc Trinh - Khắc Tiệp, ca sĩ Pha Lê…

Với Nhỏ to chốn văn phòng, BHD không những góp phần khiến “đường đua” phim trực tuyến Việt thêm xôm tụ mà còn có tham vọng xa hơn. Đó là đưa phim Việt tiếp cận đa dạng đối tượng khán giả, không chỉ gói gọn trong phạm vi đất nước Việt Nam mà còn có thể đến với người Việt xa xứ, người nước ngoài…