BHXH Ninh Thuận: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2022

Từ đầu năm đến nay, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, song với sự nỗ lực của toàn ngành, sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, việc triển khai các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Theo báo cáo của BHXH Ninh Thuận, đến cuối tháng 11.2022, số người tham gia BHXH bắt buộc là 42.750/ 40.473 người, đạt 105,6% kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 5.283 người; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 37.795/ 35.430 người, đạt 106,7% kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 5.373 người; số người tham gia BHXH tự nguyện 5.349/ 16.315 người, đạt 32,8% kế hoạch; 534.652/ 544.756 người Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 98,15% kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 26.594 người. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 89,3%.

Cùng với nhiệm vụ thu, BHXH Ninh Thuận tăng cường công tác quản lý về BHXH, BHYT, BHTN nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHYT, BHTN. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHTN; đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT; tiếp tục tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch. Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; chú trọng công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và thực hiện nghiệp vụ tại đơn vị. Triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; chủ động, tích cực phối hợp các cơ quan liên quan kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận và BHXH Việt Nam, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.





Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chính sách BHXH trên địa bàn Ninh Thuận vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc: số người tham gia BHXH tự nguyện giảm so với cuối năm 2021; số nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cao, chiếm tỷ lệ 4,08%... Để hoàn thành kế hoạch thu, phát triển người tham gia và giảm nợ năm 2022, BHXH Ninh Thuận chủ động báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo thực hiện tiếp tục xem xét cân đối nguồn ngân sách địa phương và huy động tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm để hỗ trợ mức đóng BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số đã được cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 582/QĐ-TTg nhưng không thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và không thuộc đối tượng khác do ngân sách nhà nước đóng 100%; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tuyên truyền để người dân hiểu và tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia đóng góp nguồn lực giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng tham gia BHYT; tiếp tục thực hiện quy trình thu nợ; quy trình khai thác phát triển người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; quy trình kiểm tra hồ sơ đóng BHXH; xác định tình trạng hoạt động của một số doanh nghiệp trên dữ liệu Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp để giảm nợ; rà soát dữ liệu cơ quan Thuế để phát triển người tham gia BHXH bắt buộc; thành lập các Tổ công tác trực tiếp làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc thu nợ và phát triển người tham gia; phân công nhiệm vụ cụ thể rõ người, rõ việc, rõ kết quả đối với từng bộ phận, từng cá nhân viên chức, người lao động…

Với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận và BHXH Việt Nam cùng sự phối hợp chủ động, tích cực của các sở, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố và với quyết tâm của toàn ngành, BHXH Ninh Thuận phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.