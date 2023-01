Bị co giật lông mày là dấu hiệu cảnh báo điều gì?

Lông mày cũng phương tiện giao tiếp, giúp con người bày tỏ sự tức giận, ngạc nhiên và sự tập trung. Nhóm cơ điều khiển hoạt động lông mày là cơ trán, bao quanh là một số cơ mắt và cơ mặt khác.

Lông mày bị co giật thường xuyên có thể là dấu hiệu của những vấn đề sau:

Thiếu magiê

Thiếu magiê có thể dẫn đến co giật cơ, đặc biệt là các nhóm cơ ở vùng mắt và lông mày. Loại khoáng chất này cũng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe của tim, não và góp phần điều chỉnh đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Để bổ sung magiê, mọi người có thể bổ sung các loại thực phẩm giàu magiê như hạnh nhân, đậu phộng, rau bina hay đậu đen.

Mỏi mắt





Căng mỏi mắt là nguyên nhân chính gây co giật lông mày cũng như co giật vùng xung quanh mắt. Tình trạng này xảy ra khi mắt phải hoạt động quá nhiều trong thời gian dài, chẳng hạn đọc sách hay dùng máy tính, điện thoại nhiều giờ liền.

Một trong những cách tốt nhất để giảm mỏi mắt là nghỉ ngơi hợp lý, đặc biệt là tránh nhìn vào màn hình máy tính, điện thoại quá nhiều. Để giảm nguy cơ mỏi mắt khi sử dụng máy tính, điện thoại thì người dùng cần thường xuyên để mắt nghỉ ngơi khi sử dụng. Ánh sáng màn hình không quá sáng hay quá tối. Không gian xung quanh cũng không được quá sáng vì dễ gây chói và mỏi mắt.

Tác dụng phụ của thuốc

Một số loại thuốc kê đơn có thể gây tác dụng phụ là co giật lông mày. Chẳng hạn, các loại thuốc kê đơn phổ biến thường được dùng để điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) có thể gây co giật quanh mắt.

Thuốc an thần benzodiazepin hay một số loại dùng để điều trị tâm thần phân liệt cũng có tác dụng phụ gây co giật quanh mắt và mí mắt. Hiện tượng này sẽ hết khi ngừng uống. Nếu lo lắng về tác dụng phụ của thuốc, người bệnh hãy trao đổi với bác sĩ.

Cơ thể mệt mỏi

Mệt mỏi và thiếu ngủ có thể gây co giật lông mày. Vì khi trải qua trạng thái này, các chất dẫn truyền thần kinh trong não không còn hoạt động chính xác nữa, dẫn đến một số rối loạn chức năng cơ và co giật. Giải pháp cần làm để giảm co giật là ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng.