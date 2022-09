Bị Hiếu Nguyễn “kể xấu" trên sóng, Phương Anh Đào: Quay phim vất vả rất dễ cọc!

Vô diện sát nhân vừa ra rạp đã lập tức thu hút sự chú ý từ công chúng. Một phần vì phim được giới thiệu thuộc thể loại kinh dị, giật gân với những hình ảnh nhá hàng máu me khiến fan mê phim tò mò. Phần khác vì dự án này quy tự dàn diễn viên thực lực như Hiếu Nguyễn, Phương Anh Đào, Oanh Kiều…

Đóng chính với Phương Anh Đào trong phim mới, Hiếu Nguyễn dành nhiều lời khen cho bạn diễn về khả năng diễn xuất và chịu lăn xả. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn không ngại bóc phốt Phương Anh Đào”.

“Anh Đào là người cực kỳ khắt khe về chuyện kịch bản và tập với bạn diễn. Anh Đào không ưng sẽ liền bảo: Anh, đoạn này mình phải tập như vậy nè, phải chỉnh lại thế này thế kia. Chuyện này theo Hiếu là vừa xấu và vừa tốt. Đôi lúc nó sẽ khiến mình có chút bức bối, áp lực nhưng vì mình biết điều đó tốt cho phim nên lần nào mình cũng nhường hết”.

Hiếu Nguyễn còn tiết lộ anh nhiều lần “choáng” vì nhan sắc thực của Anh Đào khi quay phim. “Phương Anh Đào trên phim trường không còn đẹp như thế này đâu, nhìn cứ máu me, gớm lắm. Tất nhiên trên set quay thì phải sống với vai diễn, phải lăn xả nhưng máu me quá mình nhìn còn bị choáng".





Theo tiết lộ từ ê kíp làm phim, Vô diện sát nhân là hành trình trốn chạy, bảo vệ mạng sống của bác sĩ Phương Anh (do Phương Anh Đào thủ vai). Phim gây ấn tượng mạnh bởi những pha rượt đuổi đầy kịch tính, những cảnh giật gân bê bết máu.

Tâm sự về những cảnh trong phim, Phương Anh Đào chia sẻ cô gần như tự thực hiện hầu hết các cảnh hành động nên chấn thương là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, nữ diễn viên thú nhận bản thân nhiều lần “cọc” vì không khí trong quá trình quay rất căng thẳng làm ảnh hưởng không nhỏ đến cảm xúc và tâm lý của các diễn viên.

“18 ngày quay liên tục với rất nhiều phân cảnh rượt đuổi, mà gần như 99% các phân cảnh hành động đều có mặt Anh Đào. Mỗi ngày đi quay đều chỉ ngủ được vài tiếng, thành ra nhiều lúc sức khỏe mình không đủ, chuyện bị đập đầu vào chỗ này chỗ kia cũng là điều rất bình thường. Trong các cảnh quay, mình té ngã nhiều lần vì không có anh chị nào thị phạm cho mình hết, không ai chỉ cho mình làm thế nào cho an toàn. Vừa cảm thấy không an toàn, vừa thấm mệt do quay vất vả đã khiến mình không ít lần cọc với anh chị trong ekip. Tất nhiên đến cuối cùng vẫn là mong cảnh quay được hoàn thành tốt nhất.

Anh Đào cho biết, bất chấp những vấn đề về sức khỏe, cô khẳng định “đây là phim mà nếu như mọi người cần quay thêm thì Anh Đào rất sẵn sàng”.