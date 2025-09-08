Bị 'réo tên' vào vụ án của Thùy Tiên, phía Công ty Sen Vàng nói gì?

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bà Phạm Thị Kim Dung Ảnh: FBNV

Ngày 8.9, Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) vừa có thông cáo báo chí sau kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về vụ việc liên quan đến Thùy Tiên và vụ án kẹo Kera. Đơn vị này cho biết trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, cắt ghép liên quan đến kết luận điều tra. Những thông tin này khiến dư luận hiểu sai bản chất sự việc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Công ty Sen Vàng và cá nhân của bà Phạm Thị Kim Dung (là lãnh đạo Công ty Sen Vàng).

Trong thông cáo báo chí, phía Sen Vàng trích dẫn nguyên văn kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để tránh thông tin sai lệch, hiểu lầm: "Các cá nhân trên không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt; không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt; việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng".

Trước đó, Công ty Sen Vàng thông báo chấm dứt hợp đồng với Hoa hậu Thùy Tiên kể từ ngày 20.5.2025 Ảnh: FBNV

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, chỉ đến ngày 7.3.2025, sau khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhờ Công ty Sen Vàng (là đơn vị quản lý Thùy Tiên) ký hợp đồng dịch vụ với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Thùy Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12.2024, bà Phạm Thị Kim Dung mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo và ký hợp đồng dịch vụ đề ngày 5.12.2024 để giúp giữ gìn hình ảnh cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân (bao gồm bà Phạm Thị Kim Dung và 3 nhân viên Công ty Sen Vàng) không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

"Do đó, hành vi của Phạm Thị Kim Dung và 3 cá nhân không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015”, kết luận điều tra nêu.

Từ cơ sở này, Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung khẳng định hoàn toàn không liên quan đến toàn bộ quá trình đàm phán, sản xuất kinh doanh, tiếp thị cũng như thu lợi nhuận từ sản phẩm kẹo Kera.

Sen Vàng thông báo chấm dứt hợp đồng với Hoa hậu Thùy Tiên

Trước đó, khi Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bắt tạm giam, phía Công ty Sen Vàng cũng phát đi thông cáo báo chí làm rõ mối quan hệ với người đẹp 9X. Đơn vị này cho biết đã chấm dứt hợp đồng với Miss Grand International 2021 từ ngày 20.5, theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận và quy định pháp luật.

"Công ty xin khẳng định mọi hoạt động hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận và đầu tư cổ phần của bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên với các cá nhân, tổ chức bên ngoài đều do bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên tự quyết định, thực hiện với tư cách cá nhân. Công ty không tham gia, không đại diện, không có bất kỳ lợi ích kinh tế nào", phía Sen Vàng nêu trong thông cáo báo chí.