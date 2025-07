Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thuận An

Theo đó, có 8 cán bộ Đoàn cấp tỉnh ở Bình Dương đã về tham gia xây dựng Đảng, bộ máy chính quyền cấp xã, trong đó phải kể đến chị Trần Thị Diễm Trinh (Thành ủy viên TP.HCM mới) được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Thuận An (TP.HCM mới).

P.Thuận An có diện tích 16,108km2, dân số 64.689 người, được thành lập trên trên cơ sở sáp nhập xã An Sơn, P.Hưng Định và P.An Thạnh (TP.Thuận An, Bình Dương trước đây).

Theo chị Trinh việc chị quyết định lựa chọn về công tác ở xã phường thay vì về cấp thành phố không phải là một quyết định ngẫu nhiên, mà đến từ suy nghĩ rất rõ ràng: "Tôi mong muốn được trở về gần dân hơn, gần dân hơn và trực tiếp tham gia vào những công việc cụ thể ở cơ sở – nơi mà chính sách đi vào cuộc sống một cách rõ nét nhất", chị Trinh nói.

Chị Trần Thị Diễm Trinh tại kỳ họp đầu tiên của HĐND P.Thuận An mới ẢNH: Đ.X

Chị Trinh cho biết chị luôn tâm niệm rằng mọi công việc, dù ở cấp nào, đều có giá trị nếu mình thật sự tâm huyết và tận tâm với cộng đồng. Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, việc có những cán bộ trẻ tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ tại cơ sở cũng là cách thể hiện tinh thần xung kích, gương mẫu đi đầu.

Cán bộ Đoàn sẽ sớm bắt nhịp ở cơ sở

Trong đợt sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 62 cán bộ Đoàn chuyên trách từ cấp tỉnh và cấp huyện (8 cán bộ cấp tỉnh, 54 cán bộ cấp huyện) đã được điều động, phân công về công tác tại các xã, phường, thị trấn.

Chị Nguyễn Thanh Thảo, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã An Long (TP.HCM) ẢNH: Đ.X

Cụ thể như chị Nguyễn Thanh Thảo (Phó bí thư Tỉnh Đoàn) làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã An Long (TP.HCM); anh Nguyễn Hữu Lợi (Phó bí thư tỉnh Đoàn) làm Phó chủ tịch UBND P.Bình Dương (TP.HCM); chị Nguyễn Phạm Phương Thà (Bí thư Thành đoàn Thuận An) làm Phó chủ tịch HĐND P.Lái Thiêu (TP.HCM mới)…

Chị Trần Thị Diễm Trinh cho biết: "Tôi đánh giá rất cao việc cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ tỉnh Đoàn, chủ động, tình nguyện nhận nhiệm vụ về công tác tại cơ sở. Đây không chỉ là biểu hiện sinh động của tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" mà còn thể hiện bản lĩnh chính trị và khát vọng được rèn luyện trong môi trường thực tiễn – nơi gần dân, hiểu dân nhất".

Trao quyết định thảnh lập Đảng ủy P.Thuận An. ẢNH: Đ.X

Chị Trinh kỳ vọng với tinh thần trách nhiệm, sự năng động và nền tảng rèn luyện từ công tác Đoàn, các cán bộ Đoàn về công tác ở cơ sở sớm bắt nhịp với nhiệm vụ mới và phát huy được vai trò, góp phần vào sự ổn định và phát triển của địa phương.