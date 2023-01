Bidiphar - Dược Bình Định giữ vững Top 10 Công ty dược uy tín hàng đầu Việt Nam

Giải thưởng được tổ chức thường niên là thang đo sức mạnh nội lực của mỗi hãng dược dựa trên kết quả nghiên cứu độc lập và khách quan của Vietnam Report. Vị trí bảng xếp hạng được đặt lên “bàn cân” để đánh giá dựa trên: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

Chia sẻ về việc liên tiếp “gặt quả ngọt” trong năm này, bà Phạm Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Bidiphar cho biết, đứng vị trí thứ 5 trong Top 10 Công ty dược lớn nhất Việt Nam là sự ghi nhận và động viên rất lớn đối với những nỗ lực đổi mới toàn diện của công ty trong những năm qua. Điều này thêm một lần nữa khẳng định giá trị cốt lõi “Chất lượng - Hiệu quả - Thỏa mãn khách hàng” mà Bidiphar luôn theo đuổi và những bước chuyển đổi của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã mang lại hiệu quả tích cực.

Bidiphar với những thế mạnh như: danh mục sản phẩm đa dạng, hệ thống phân phối rộng khắp với 17 chi nhánh trải dài toàn quốc, áp dụng chuyển đổi số vào quản trị hệ thống cùng chiến lược kinh doanh độc đáo. Do đó, trong bối cảnh năm 2022 nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn do hậu quả của Covid-19 để lại nhưng bức tranh sản xuất kinh doanh của Bidiphar tiếp tục có nhiều điểm sáng: đạt mốc 20.000 khách hàng, tăng 21% so với 2021; doanh thu hàng sản xuất tăng 23% so với 2021; lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra.

Với kết quả đó, năm 2022 Bidiphar đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng từ Chính phủ, các bộ ngành và các tổ chức độc lập như: được Chính phủ công nhận Thương hiệu quốc gia cho dòng sản phẩm thuốc điều trị ung thư; BHXH Việt Nam vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT (giai đoạn 2017- 2021); vinh danh Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2022; Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2022… Những giải thưởng uy tín và sự đánh giá tích cực này là minh chứng cho thấy Bidiphar vững vàng vượt qua mọi thách thức để liên tục tạo ra các giá trị mới, tăng trưởng bền vững và giữ vững vị thế hãng dược hàng đầu Việt Nam.





Sẵn sàng bước sang 2023 nhiều thử thách với mục tiêu doanh thu dự kiến tăng trên 20%, số lượng khách hàng tăng 25%, đảm bảo việc làm và thu thu nhập ổn định cho hơn 1.000 lao động, Bidiphar đã chuẩn bị cho mình những bước đi như: Khởi công dự án xây dựng 2 nhà máy mới tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) theo tiêu chuẩn GMP - EU, hoàn thành nhà máy sản xuất thuốc viên điều trị ung thư; tiếp tục thực hiện hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ với đối tác để sản xuất một số dòng sản phẩm đặc trị với công nghệ cao, dạng bào chế tiên tiến; đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện chính sách thu hút nhân sự có trình độ, chuyên môn cao…

Với những bước đi vững chắc đó, Bidiphar tin rằng sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững, mang lại nhiều tác động và đóng góp lớn cho ngành dược, đối tác và cộng đồng.