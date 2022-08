Biến ý tưởng nhỏ thành 3.000 cây giống tặng cho Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh)

Những mầm xanh mới tại Vườn quốc gia Vũ Quang

Nằm trong danh sách Vườn di sản thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) sở hữu đa dạng sinh học với sự tồn tại lịch sử của nhiều loài thú lớn chưa từng biết đến trước đó như sao la - phát hiện vào năm 1992, mang lớn (1994) cùng cá lá giang, cá chuồn sông, cá bướm, cá đong chấm, cá chiên thác bẹt. Chính vì vậy, Vườn quốc gia Vũ Quang không chỉ là nơi bảo tồn hệ sinh thái rừng Bắc Trường Sơn, mà còn giúp cân bằng sinh thái, tăng độ phủ rừng và đảm bảo sự phát triển bền vững của môi trường. Thế nhưng, trước tốc độ biến mất nhanh chóng của các mảng xanh, nhiều loại động vật tại đây cũng như các vườn quốc gia khác trên cả nước đều đang chứng kiến mái ấm chung của mình bị hủy hoại.

Đứng trước nguy cơ mất cân bằng hệ sinh thái nghiêm trọng, OMO, TOMATO Children’s Home và Design for Change Vietnam cho ra đời cuộc thi “Dirt For Green Kids Challenge 2022” với thông điệp cỗ vũ thế hệ trẻ tham gia vào hành trình phủ xanh Việt Nam. Nhận được nhiều lượt yêu thích nhất từ vòng bình chọn, đội Leaves For Life đã trở thành Đại sứ Thế Hệ Xanh của cuộc thi và đồng hành cùng OMO trong chuyến trồng cây tại vườn quốc gia Vũ Quang. Tình yêu thiên nhiên và hoạt động gieo trồng của các em đã trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho mọi người để có những hành động thiết thực giúp kiến tạo nên một tương lai xanh.

Mỗi bình luận ủng hộ cho cuộc thi, cho chiến dịch sẽ được đổi thành một cây xanh, OMO tạo điều kiện cho tất cả chúng ta có thể tham gia đóng góp “Trồng Mái Ấm Của Muôn Loài”. Với 32.000 lượt bình chọn cho 15 đội thi từ cộng đồng mạng chỉ trong vòng 9 ngày, cuộc thi “Dirt For Green Kids Challenge 2022” đã chứng tỏ được sức lan tỏa mạnh mẽ, kêu gọi được mọi người người chung tay đóng góp thêm nhiều cây xanh để OMO thực hiện vun trồng, bảo vệ môi trường sinh thái, và đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Vũ Quang.

Cho rừng một cây, cho muôn loài một nhà

Xuyên suốt chuyến đi tại Vườn quốc gia Vũ Quang, các thành viên đội Leaves For Life đã không ngại “lấm bẩn” theo những cách rất riêng của mình với các hoạt động thú vị như trực tiếp trồng cây, và cùng OMO trao tặng 3.000 cây giống đặc hữu cho Vườn quốc gia Vũ Quang. Không dừng lại việc cổ vũ, khuyến khích hành động bảo vệ nơi ở của mọi sinh vật, hoạt động lần này còn là cơ hội tuyệt vời cho các bạn trẻ lan tỏa thông điệp nâng cao nhận thức bảo vệ rừng đến với cộng đồng thông qua mỗi lượt bình chọn, chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần mang đến từng cây nhỏ tạo nên rừng lớn lao.





Chia sẻ về trải nghiệm của bản thân qua cuộc thi, nhiều bạn nhỏ cho biết đã nhận ra rằng có rất nhiều cách khác nhau để đóng góp cho việc bảo vệ môi trường và mái ấm của muôn loài, như việc mỗi người tự tay trồng một mầm xanh mới ở nơi mình sinh sống.

OMO đồng hành cùng Bộ Tài nguyên - Môi trường nỗ lực không ngừng nghỉ thực hiện hóa mục tiêu trồng 1 triệu cây trong giai đoạn đến năm 2025, trong hành trình “Hành động vì một Việt Nam Xanh”. Mang trong mình sứ mệnh đó, từ năm 2019 đến nay, OMO gieo trồng hơn 230.000 mầm xanh tại trường học, đô thị, vườn quốc gia tại Việt Nam. Trong chặng mới năm 2022, OMO dự kiến sẽ gieo trồng thêm 150.000 mầm xanh tại các vườn quốc gia trên khắp cả nước, nhằm khắc phục tối đa hệ quả của nạn phá rừng, giúp tạo thêm nhiều không gian xanh và xây dựng ngôi nhà chung cho các loài động vật hoang dã như tinh thần chung của nhãn hàng trong năm nay - “Trồng mái ấm cho muôn loài”.