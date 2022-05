Biểu tượng cảm xúc nào đang được sử dụng phổ biến nhất?

Theo GizChina, điều này dựa trên một nghiên cứu được thực hiện bởi Crossword-Solver sau khi phân tích hơn 9 triệu tweet được gắn thẻ địa lý tìm thấy vào tháng 2.2022, từ đó công ty liệt kê những biểu tượng cảm xúc hàng đầu được sử dụng ở tất cả quốc gia trên thế giới.

Họ phát hiện ra biểu tượng cảm xúc “khuôn mặt vui mừng rơi nước mắt” và “trái tim màu đỏ” được sử dụng nhiều nhất và thứ hai trên toàn thế giới. “Khuôn mặt vui mừng rơi nước mắt” cũng là biểu tượng cảm xúc phổ biến ở 75 quốc gia.

Được biết, biểu tượng cảm xúc “khuôn mặt vui mừng rơi nước mắt” phổ biến nhất từng trở thành “Từ của năm 2015” mà Đại học Oxford đưa ra, được mô tả biểu tượng đó phản ánh tốt nhất đặc tính, tâm trạng và mối bận tâm của năm 2015.





Báo cáo nói thêm, có 3.663 biểu tượng cảm xúc chính thức, nhưng “khuôn mặt vui mừng rơi nước mắt” phổ biến hơn rất nhiều so với những biểu tượng cảm xúc còn lại. Nó nhiều gấp đôi so với biểu tượng cảm xúc “cười lăn trên sàn” vốn phổ biến thứ ba. “Cười lăn trên sàn” cũng được dùng cao gấp đôi so với biểu tượng cảm xúc “bàn tay gấp” vốn được sử dụng phổ biến thứ sáu.