Biểu tượng điện ảnh Ý Gina Lollobrigida qua đời ở tuổi 95

Gina Lollobrigida đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh, từng đóng chung với Humphrey Bogart, Frank Sinatra, Errol Flynn, Rock Hudson… trong những năm 1950 và 1960 vừa qua đời ở Rome hôm 16.1. Người đại diện của bà xác nhận với AP. Vào tháng 9.2022, bà đã phẫu thuật chân sau khi bị ngã.

“Vĩnh biệt diva màn bạc, nhân vật chính của hơn nửa thế kỷ lịch sử điện ảnh Ý. Sự quyến rũ của bà sẽ tồn tại mãi mãi”, Bộ trưởng Văn hóa Ý Gennaro Sangiuliano viết trên Twitter.

Gina Lollobrigida sống cùng cháu và con trai Milko Skofic Jr. - đứa con duy nhất của bà với chồng cũ Milko Skofic, người mà bà kết hôn từ năm 1949 đến năm 1971.

Bà sinh ngày 4.7.1927 tại Subiaco (Ý), là con thứ hai trong số bốn cô con gái một gia đình lao động nghèo và bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp khi còn trẻ. Năm 1947, bà đoạt giải Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Ý.

Sau khi từ chối hợp đồng đóng phim 7 năm ở Mỹ với Howard Hughes, Gina Lollobrigida đã xuất hiện trong một số bộ phim của Ý trước khi vai diễn nói tiếng Anh đột phá của bà trong Beat the Devil năm 1954 nổi tiếng toàn cầu. Trong bộ phim hài phiêu lưu Beat the Devil do John Huston đạo diễn, bà đóng vai Maria Dannreuther, vợ của nhân vật Billy Dannreuther do Humphrey Bogart đóng.

Lollobrigida tiếp tục đóng một số vai chính trên màn bạc, trong đó có ba vai chỉ riêng vào năm 1956 trong phim Beautiful but Dangerous, Trapeze và The Hunchback of Notre Dame. Trong phim The Hunchback of Notre Dame, bà đóng vai Esmeralda cùng với Anthony Quinn (vai Quasimodo).

Nữ diễn viên xuất hiện trong vài chục bộ phim sau đó, với vai diễn cuối cùng Gaby qua bộ phim hài XXL của Pháp ra rạp năm 1997.





Sau đó bà trở thành nhiếp ảnh gia và nhà điêu khắc sau khi rời xa thế giới điện ảnh.

Ở đỉnh cao danh vọng vào những năm 1950 và 1960, Gina Lollobrigida được biết đến với cái tên đơn giản là “La Lollo”, trở thành hình mẫu, được cả thế giới công nhận ngôi sao điện ảnh Ý thời hậu chiến và chỉ có Sophia Loren là đối thủ.

Bản tính nóng nảy và bốc đồng, Lollobrigida lại gây chú ý vào năm 2006, khi ở tuổi 79, bà tuyên bố sẽ kết hôn với một người đàn ông kém 34 tuổi. Sau đó, bà hủy bỏ đám cưới, đổ lỗi cho giới truyền thông đã làm hỏng mọi chuyện.

Lollobrigida giành được giải Quả cầu vàng cho vai diễn trong bộ phim hài lãng mạn Come September năm 1961 có sự tham gia diễn xuất của Rock Hudson, Sandra Dee và Bobby Darin. Bà được đề cử tổng cộng ba Quả cầu vàng trong đời và một lần giải BAFTA cho vai diễn trong bộ phim hài lãng mạn của Ý Bread, Love and Dreams (1953).

Ngoài tài năng diễn xuất, Gina Lollobrigida còn là một nghệ sĩ thành công. Bà nói với tạp chí Parade trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 4.2000: “Tôi học hội họa và điêu khắc ở trường, vô tình trở thành một nữ diễn viên”. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, bà còn là một nhiếp ảnh gia, điêu khắc gia nổi tiếng.

Lollobrigida từng phát hành một số cuốn sách kèm những bức ảnh của bà trong nhiều năm và nhận được một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 2018.

Ngay sau sinh nhật lần thứ 95 vào mùa hè qua, Gina Lollobrigida cũng đã công bố kế hoạch tranh cử vào Thượng viện trong cuộc bầu cử ở Ý. Bà phát biểu vào thời điểm đó: “Tôi cảm thấy mệt mỏi khi nghe các chính trị gia tranh cãi với nhau mà không đi vào vấn đề. Tôi sẽ đấu tranh để người dân quyết định mọi thứ, từ sức khỏe đến công lý. Nước Ý đang ở trong tình trạng tồi tệ, tôi muốn làm điều gì đó tốt đẹp và tích cực”.