Bình Định: Nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành trạm biến áp Sơn Lâm

Trạm biến áp Sơn Lâm có công suất 100 kVA-22/0,4kV, cấp điện cho phụ tải tại thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn, H.Phù Cát, Bình Định.

Công trình nâng cấp, sửa chữa các hạng mục lưới điện gồm: 4 cột điện và đường dây trung thế 22 kV dài 200 m; 1 trạm biến áp 100 kVA, 20 cột điện và đường dây hạ thế với chiều dài 900 m, do ngành điện đầu tư với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng.





Trước đó, theo phản ánh của các hộ dân ở xóm Sơn Lâm Nam (thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn, H.Phù Cát), thì nguồn điện ở đây chập chờn và thiếu an toàn do đường dây sau công tơ của các hộ dân bị xuống cấp. Vì vậy, PC Bình Định đã chỉ đạo Điện lực Phù Cát kiểm tra, khảo sát thực tế, đồng thời lên kế hoạch sửa chữa, nâng cấp lưới điện, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng.

Sau hơn 1 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, đưa vào vận hành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.