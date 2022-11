Bình Dương: Bắt quả tang 2 người dùng ô tô vận chuyển 15.000 bao thuốc lá lậu

Ngày 17.11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Bình Dương đã chuyển hồ sơ, bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Minh Trọng (17 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Đặng Thành Phát (27 tuổi, ngụ Long An) cùng tang vật là 15.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu cho Công an TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 15.11, tại trạm thu phí cầu Phú Cường (P.Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Bình Dương phối hợp Công an TP.Thủ Dầu Một dừng và kiểm tra ô tô 7 chỗ BS 51G - 086.31 do Nguyễn Minh Trọng điều khiển.







Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe đang vận chuyển 15.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, tổng trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng.

Toàn bộ tang vật 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu cùng 2 nghi phạm sau đó đã được Phòng Cảnh sát kinh tế bàn giao Công an TP.Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra, làm rõ.