Bình Dương: Phụ huynh phản ánh con ở nhóm trẻ bị 'tác động vào má'

Chiều 6.10, lãnh đạo Phòng GD - ĐT, TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động của nhóm trẻ T.L và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ phản ánh của phụ huynh.

Theo phản ánh, trưa 5.10, chị T.V xem camera ở phòng giữ trẻ thì phát hiện con của mình bị cô giáo dùng tay vả vào miệng nên đã lưu đoạn video lại đồng thời đến nhóm trẻ để phản ánh với người có trách nhiệm ở đây.

Sau đó vụ việc đã được Công an P.An Thạnh và lãnh đạo UBND P.An Thạnh xem xét giải quyết.

Cô giáo vả nhẹ vào má bé trai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung đoạn video ghi lại từ camera cho thấy bé trai (con của chị T.V) trong lúc bò trên nệm đã cắn vào đầu ngón chân của cô giáo đang chăm sóc một trẻ khác. Tuy nhiên, cô giáo không có hành động hay phản ứng gì về việc bé trai đã cắn vào chân mình.

Tiếp sau đó, bé trai lại chuẩn bị cắn vào đùi của trẻ (đang được cô giáo chăm sóc) thì lúc này cô giáo mới vả nhẹ 1 cái vào má của bé trai nhằm cảnh báo cho bé không được tiếp tục cắn bạn.

Phát hiện bé trai cắn chân bạn khác, cô giáo vội vàng kéo lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một lúc sau, bé trai tiếp tục bò qua và cắn vào đầu ngón chân của bé nằm ở bên cạnh thì 2 cô giáo ở trong phòng phát hiện và nắm chân bé trai lôi lại. Sau đó một cô giáo vòng tay qua đầu bé trai vỗ nhẹ vào má 2-3 lần.

Để làm rõ phản ánh của phụ huynh, PV Thanh Niên đã liên hệ với vị đại diện của nhóm trẻ và được xác nhận đoạn video mà phụ huynh phản ánh xảy ra tại nhóm trẻ này.

Vị đại diện nhóm trẻ cho biết sau khi vụ việc xảy ra, phụ huynh và người nhà đã làm lớn chuyện, gọi công an vào cuộc. Vì vậy vụ việc sẽ được công an giải quyết.

Phụ huynh cho rằng cô giáo đã gì đầu bé trai và tát vào má ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trả lời câu hỏi của PV, bà Huỳnh Thị Mỹ Ngân, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thuận An, cho biết, theo phân cấp của UBND TP.Thuận An, nhóm trẻ bị phản ánh do UBND P.An Thạnh cấp phép hoạt động.

Sau khi phụ huynh phản ánh, UBND P.An Thạnh đã cử một phó chủ tịch UBND phường đến thăm hỏi người nhà và phối hợp với công an tiếp nhận, xử lý sự việc.

Bà Ngân cho biết thêm sau khi nghe phản ánh của PV Thanh Niên, Phòng GD-ĐT TP.Thuận An sẽ phối hợp với UBND P.An Thạnh kiểm tra các giấy tờ, chứng chỉ, bằng cấp liên quan và chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, phê bình đối với các cá nhân chưa thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác giữ trẻ theo quy định.