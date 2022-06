Bình Phước tổ chức khai mạc hè, phát động tháng hành động vì trẻ em

Ngày 7.6, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ khai mạc hè, phát động tháng hành động vì trẻ em, toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước và chiến dịch “những giọt máu hồng” năm 2022.

Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, tháng hành động vì trẻ em năm nay được phát động với mong muốn cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội cùng chung tay xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em.

Thời gian vừa qua, tình trạng đuối nước do tắm ao, hồ, sông, suối trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng và đáng báo động, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do trẻ không biết bơi và thiếu kỹ năng khi vui chơi trong môi trường nước. Việc giáo dục kỹ năng sống dạy bơi cho những thanh, thiếu nhi là rất cần thiết để giúp giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc do đuối nước gây ra.





Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh đã phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước, đồng thời kêu gọi cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng chiến dịch “những giọt máu hồng” cấp tỉnh năm 2022, qua đó phát huy truyền thống nhân ái hiến máu cứu người tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Dịp này, chiến dịch những giọt máu hồng cấp tỉnh năm 2022 chính thức được phát động với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, thanh niên trên địa bàn H.Bù Đăng. Ban chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Bình Phước cũng đã trao 1.000 khăn quàng đỏ, 300 phần quà, 100 bộ quần áo cho học sinh H.Bù Đăng. Công ty Cổ phần Tập đoàn K-Group tặng 10 xe đạp, 50 phần quà trị giá 30 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi.