BinZ công khai tỏ tình Châu Bùi, Soobin tìm Cinderella để trao giày cao gót tại 'Kosmik'

Kosmik live concert, chương trình đánh dấu 11 năm đồng hành cùng nhau và cùng âm nhạc của các thành viên nhà SpaceSpeakers đã diễn ra thịnh soạn và đầy màu sắc tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) tối 12.11. Trong đêm nhạc, có hai nữ khán giả may mắn nhất khi được hai chàng trai hot nhất SpaceSpeakers là BinZ và Soobin trao quà tặng vô cùng độc đáo: một bài hát và một… đôi giày.

Rapper BinZ ôm đàn guitar hát mộc ca khúc Sao cũng được. Trước lúc hát, anh nhắn nhủ: “Bài hát này dành tặng một người đặc biệt đang ở dưới khán đài”. Anh vừa hát vừa cười tủm tỉm, phải dừng lại đôi lần có lẽ vì cảm xúc, trong lúc đó, màn hình truyền tải hình ảnh từ camera đang quay trực tiếp fashionista Châu Bùi liên tục hôn gió, vòng tay tạo hình trái tim… gửi đến anh. Không kém cạnh người anh em của mình, song vì chưa có người yêu nên Soobin sau khi giới thiệu ca khúc mới: Cao gót đã mang luôn đôi giày (vốn là đạo cụ của MV sắp ra mắt) lên sân khấu để tìm chủ nhân. Anh cho biết mình bị thu hút bởi phụ nữ mang giày cao gót, nếu cô gái nào ướm vừa đôi giày này sẽ được anh tặng. Điều đặc biệt là đôi giày size 39, vốn rất ít phụ nữ nào mang đến size giày này nên sau khi đi tìm, cuối cùng anh chọn một nữ khán giả may mắn để tặng với lời nhắn nhủ: “Nếu bây giờ mà bắt bạn cùng mọi người thử giày thì giống Cinderella quá, lỡ không vừa thì biết làm sao? Vậy nên Soobin quyết định tặng luôn cho bạn. Chắc chắn là bạn đi không vừa (cười), và sẽ là một món quà, mỗi lần nhìn chúng, hãy nhớ đến kỷ niệm ngày hôm nay”.

“Không sân khấu” hay sân khấu động

Trước concert, đạo diễn Việt Tú gây hoang mang lẫn nghi ngờ cho nhiều người bởi tuyên bố đây là một đêm diễn “không sân khấu” và khán giả sẽ trải nghiệm nhập vai đầu tiên tại Việt Nam.

Những khúc mắc này đã được giải đáp trong đêm qua, “không sân khấu” không có nghĩa là hoàn toàn vắng bóng sân khấu vật lý, mà có thể hiểu đây là một chương trình có sân khấu động và thay đổi, di chuyển liên tục. Có lúc sân khấu có bánh xe được nhân viên đẩy ra giữa nhà thi đấu, khi thì ca sĩ đứng hát bên cạnh khán giả trên sàn của nhà thi đấu hay sân khấu cố định ở gần 2 màn hình led hai bên cánh trái - phải… Đặc biệt nhất có lẽ là sân khấu bay (floating stage) xuất hiện ở những phút ấn tượng nhất của chương trình. Tất cả tạo nên một kết nối mà có lẽ chưa từng có một show diễn nào ở Việt Nam làm được.

Khán giả ở mỗi khu vực sẽ được chiêm ngưỡng chương trình theo một cách khác nhau, đặc biệt khu vực đứng còn được tham gia vào biểu diễn trực tiếp cùng nghệ sĩ. Họ - dưới sự điều phối của hàng trăm nhân viên vệ sĩ, di chuyển theo vệ sĩ để tạo thành những đám đông đứng quanh vùng biểu diễn của nhóm SpaceSpeakers. Để thực hiện được điều này, có lẽ ê-kíp thực hiện phải rất vất vả từ thuộc lòng kịch bản đến diễn tập di chuyển nhóm khán giả này cũng như xử lý các sự cố mà đám đông có thể gây nên trong đêm diễn vì quá phấn khích.

Công đầu thuộc về Việt Tú, rõ ràng khán giả có sự tương tác cùng nghệ sĩ theo một cách mới lạ tuy nhiên để gọi là trải nghiệm nhập vai (immersive) thì e rằng hơi… to tát! Phần đồ họa của concert rất đẹp mắt, đặc biệt là những hình ảnh giả lập 3D. Tuy vậy, phần hologram chưa thực sự gây ấn tượng mạnh. Visual xen kẽ cùng những clip ghi hình trực tiếp đêm diễn chiếu trên 2 màn hình lớn cũng như cách di chuyển ánh sáng độc đáo đã hỗ trợ nghệ sĩ rất nhiều trong biểu diễn mang lại những tiết mục đặc sắc. Điều chưa trọn vẹn của đêm nhạc có lẽ là màn hình led gặp một vài sự cố không mong muốn cũng như phần âm thanh bị dội ngược từ trần nhà thi đấu; hay ở phần trình diễn có sự tham gia của dàn dây, đường tiếng của dàn nhạc bị chìm khuất trong tổng thể trong khi phần âm thanh của ban nhạc nhẹ lại khá lớn...





Rap/Hip hop sẽ tiếp tục là tương lai của nhạc Việt?

Trong 3 năm trở lại, rap/hip hop thực sự lên ngôi ở Việt Nam. Ở hiện tại, nó vẫn là dòng chảy chủ đạo đối với gu nghe nhạc của những người trẻ. Chính vì vậy mà 11 thành viên của SpaceSpeakers thực sự đóng vai trò chủ chốt trong nhạc trẻ Việt. Đó không chỉ là một Soobin ở vai trò ca sĩ, Kimmese, BinZ, JustaTee… vừa hát vừa rap, Cường Seven vũ công... mà còn có cả Kiên Ứng (đạo diễn MV), Tinle, SlimV, Triple D (sản xuất âm nhạc) và đặc biệt là Touliver trong vài trò thuyền trưởng, dẫn dắt nhóm đi từ con đường underground đến mainstream để trở thành những cái tên hot nhất hiện nay.

Bằng concert, họ tóm tắt lại chặng đường của mình bằng những bài hit cũng như giới thiệu ca khúc mới. Với Kimese là Real love, Hương ngọc lan, Loving you…, tương tự Beautiful girl, Oscar, Đôi mắt thiên thần… của Cường Seven, Đã lỡ yêu em nhiều, Crying over you, Người nào đó… (Justa Tee), Cần, Nếu mày là rapper, Nến & hoa… (Rhymastic), Gene, Krazy, Big city boi, Don’t break my heart (BinZ)… Đặc biệt, phần của Soobin (Daydream, Đã đến lúc, The Playah, Blackjack…) thật hoành tráng khi mang cả dàn dây, bộ kèn cùng ban nhạc nhẹ lên cùng diễn live. Sự xuất hiện của anh gây hiệu ứng mạnh cho người xem bên cạnh những phần biểu diễn khác chỉ dùng nhạc DJ. Soobin cũng chứng tỏ khả năng live rất tốt của mình bằng một giọng hát nổi trội giữa dàn nhạc biên chế thành viên không hề nhỏ. Rất tiếc là Justa Tee đang gặp vấn đề về sức khỏe nên phong độ của anh không ổn định... Phần rap của BinZ vẫn chất và hiện đại, tuy nhiên màu giọng và âm lượng giọng của anh lại hơi “lép vế” so với âm thanh của nhạc, Rhymastic rap tốt nhưng lại gặp trở ngại khi hát (Yêu 5)…

Kể cả những người vốn chỉ quen đứng sau tấm màn sân khấu, nay cũng được chính thức xuất hiện như: Touliver mở màn đêm diễn bằng đoạn nhạc Intro hay ca khúc SS swag, Angry boy cùng dàn máy synthesizer hay Tinle với Live set, Triple D chơi DJ 3 track, SlimV chỉ huy dàn nhạc thính phòng... Các thành viên còn đứng cạnh nhau hòa giọng trong Beautiful Monster, Freaky Squad, Nguyên team đi vào hết, A veil of mist và kết chương trình sau gần bốn giờ bằng Vinabro. Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu hai thành viên mới của hãng đĩa SpaceSpearker Label là: 16 Typh và Gonzo và các khách mời B-wine, Andree Right Hand, Wxrdie, Lil Wyun, 16BRT... Nhiều người trong số này được xem là “tương lai” của rap/hip hop Việt.

Đêm nhạc có nhiều nghệ sĩ và nhiều phần trình diễn, tuy nhiên mạch âm nhạc của SpaceSpeakers Concert 2022 - Kosmik không bị trục trặc mà trái lại dưới sự dẫn dắt của Touliver diễn ra liền mạch, thống nhất, đoạn chuyển tiếp giữa các màu sắc âm nhạc của những phần trình diễn hài hòa. Ngay cả phần biểu diễn của khách mời được đặt liên tiếp gần cuối chương trình cũng không tạo nên bất kỳ vết gợn nào chứng tỏ sự phối hợp ăn ý giữa đạo diễn Việt Tú và giám đốc âm nhạc Touliver, anh cũng là người sản xuất âm nhạc, hòa âm - phối khí cho tất cả tiết mục cùng với SlimV và Tinle.

Rap/hip hop Việt phát triển khá muộn. Khi thế giới đã đi qua thời hoàng kim của nhạc da màu đường phố rồi thì chúng ta mới bắt đầu có những cơn sốt mang tên rap. “Cũ người, mới ta”, giờ đây nhạc rap Việt cũng đã có vị trí riêng, nằm hàng đầu trong playlist nghe nhạc của người trẻ. Chưa biết ở thì tương lai nhạc rap Việt sẽ phát triển đến đâu, hay những thế hệ tiếp nối và được dẫn dắt bởi SpaceSpeakers làm nên chuyện như thế nào nhưng ở hiện tại, rap đã là số một và nhạc rap Việt đã có một concert hay và đã, một dấu ấn khó phai đúng nghĩa. Chỉ mong, âm nhạc của SpaceSpeakers ở thì tương lai không chỉ xoay quanh một vấn đề: tình yêu!