Ám ảnh 'trường bia trận rượu'

T ết là thời gian để gặp gỡ, nếu không có chén rượu xuân, kể cũng nhạt. Nhưng có vẻ như thói quen bia rượu đã “dìm” rất nhiều ết là thời gian để gặp gỡ, nếu không có chén rượu xuân, kể cũng nhạt. Nhưng có vẻ như thói quen bia rượu đã “dìm” rất nhiều người Việt vào những cuộc nhậu triền miên và không còn thời gian để hưởng niềm vui mùa xuân... Người không biết nhậu thì không nói; người biết nhậu, nhiều lúc cũng khổ sở với rượu bia

Ngày thường nhậu là chuyện đã đành, nhưng mấy ngày xuân thì có đến 1.001 lý do để nhậu, từ việc “có lý do gia đình” như cúng đưa ông táo, tất niên, cúng tiễn... đến việc “quan hệ” như gặp mặt hàng xóm, gặp mặt đồng hương, họ hàng…

Những hệ lụy bia rượu ngày thường đã kinh khủng, ngày tết lại đáng lo hơn. Nhẹ thì làm người mệt mỏi, mất thời gian; nặng thì say xỉn đánh lộn, tai nạn giao thông và nhiều hệ lụy khác...

Rất nhiều người lợi dụng lý do chơi xuân để uống bia rượu. Có người cứ thích ép người khác uống, làm người chung mâm say mới... vui. Cũng có người vì bia rượu mà quên mất rằng từ ngàn đời nay tết là dịp gia đình sum họp, nhà nhà dành lời chúc an lành cho nhau. Hoặc nếu họ có nhớ thì cũng trong tình trạng...

đi đứng chệnh choạng vì dư âm của những “trường bia trận rượu” đang hành hạ lục phủ ngũ tạng.