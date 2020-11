Đảo tiền tiêu cần tôn lợp lại nhà

C ơn cuồng phong quần nhiều giờ trên đảo đã xô đổ những hàng cây cổ thụ, hất tung những mái tôn và “vò” chúng lại thành hình thù kỳ dị. Rất may, trong những khoảnh khắc đó, người dân đã được sơ tán lên các nơi trú ngụ kiên cố hơn. Người dân an toàn tính mạng, nhưng sau bão nhu cầu cần tôn lợp nhà trở nên cấp thiết...

Bão số 13 đã “vò” những tấm tôn trên đảo thành hình thù kỳ dị ẢNH: THANH LỘC

Còn nhớ, cách đây 3 năm, Báo Thanh Niên khi đó với sự tài trợ của tôn Đông Á đã đưa những mét tôn nghĩa tình ra với đảo Cồn Cỏ và lợp lại toàn bộ 20 nhà dân trên đảo (50 m2 tôn/hộ) sau trận bão lớn. Tiếc thay, số tôn quà tặng ấy đã bị đánh bay khỏi những liên kết cột kèo với ngôi nhà sau cơn bão mạnh.

Từ đảo xa, ông Võ Văn Đống, Trưởng phòng Kinh tế - xã hội UBND huyện đảo Cồn Cỏ, nhắn tin cho người viết như một lời thỉnh cầu: “Anh làm sao đưa ra Cồn Cỏ một ít tôn. Người dân và chính quyền đang rất cần. Chỉ có lợp lại nhà thì người dân mới có thể vào ở lại”.