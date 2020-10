Thiêng liêng hai tiếng 'đồng đội'

K

hi nghe thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị), thông báo tổ công tác 10 người của Công an H.Hướng Hóa sẽ phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn, băng rừng, đi men theo đường biên Việt - Lào để vòng qua các điểm sạt lở đến địa bàn xã Hướng Việt (H.Hướng Hóa), tôi thoáng giật mình. Đấy là cung đường quá đỗi nguy hiểm. Đặc biệt, thời điểm đó, trưa 19.10, Hướng Hóa đang mưa gió tơi bời, sạt lở đất khắp nơi.