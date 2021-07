Xóa hiểm họa chó, mèo thả rông

Mới đây, một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo em gái phía sau đã không may tông trúng một con chó thả rông ngoài đường tại khu vực P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà (TP. Đà Nẵng ). Hai anh em này may mắn không bị thương sau cú va chạm, nhưng lại bị chính nhóm người là chủ con chó hành hung, “đánh hội đồng”. Nhóm hành hung nêu ra câu hỏi rất phi lý với nạn nhân: “Vì sao không hỏi con chó có bị gì không?”. Qua sự việc “đã sai lại càng sai” của nhóm người này, Công an P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà) lập hồ sơ gửi Công an quận để xem xét việc xử lý trách nhiệm đối với nhóm người liên quan.