Xóa những đường biên

ột độc giả đã bình luận loạt bài Hotline an sinh trong đại dịch (đăng trên Thanh Niên Online từ ngày 3 - 6.9): “Ở thành phố này, người dân thương nhau, bỏ tiền, bỏ sức giúp nhau mới thật sự đáng quý”, khiến người viết suy nghĩ rất nhiều.

Đến nay, Sài Gòn đã bước qua cột mốc 100 ngày giãn cách, oằn mình chống chọi với đại dịch Covid-19 , người dân, nhất là lao động nghèo gặp vô vàn khó nhọc và an sinh xã hội là vấn đề luôn được người dân quan tâm.

Từ lúc được thành lập tới nay (ngày 15.8), Trung tâm an sinh TP.HCM ngày nào cũng chuyển hàng chục ngàn túi an sinh hỗ trợ người dân khó khăn và các phần quà cứu trợ khẩn cấp mà đơn vị này tiếp nhận từ Tổng đài 1022 và các đường dây nóng hỗ trợ khác. Chưa kể, ứng dụng An sinh mới ra mắt ngày 1.9 đến nay đã có trên 50.000 lượt đăng ký hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm.