Y đức bằng hành động

N ó thể hiện qua hành động về trách nhiệm, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu người bệnh...

Thế nhưng, trái ngược những hình ảnh cao đẹp ấy lại có một bộ phận người làm công tác y tế đã làm xấu đi hình ảnh của ngành y, khiến người ta rất bất ngờ.

Bất ngờ bởi trong bối cảnh cả nước khó khăn vì đại dịch lại có những thầy thuốc đi bòn rút, “ăn chặn” từ việc mua máy móc thiết bị. Đó là vụ “thổi” giá máy xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố một số bị can, trong đó có bác sĩ là Giám đốc CDC Hà Nội. Vụ này các bị can đã câu kết “thổi” giá máy xét nghiệm lên gấp khoảng 3 lần (từ hơn 2,3 tỉ lên hơn 7 tỉ đồng)...