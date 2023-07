Bộ Công an theo dõi một dự án có yếu tố nước ngoài tại Đắk Lắk

Ngày 6.7, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản do ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ký yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp (BQLKCN) tỉnh khẩn trương kiểm tra, báo cáo việc cấp phép đầu tư dự án tại khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú.

Theo văn bản này, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (ngày 5.7), đại biểu tham dự có ý kiến: BQLCKCN tỉnh cấp phép cho 2 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư thực hiện dự án tại KCN Hòa Phú không đúng quy định, không lấy ý kiến các cơ quan có liên quan. Một trong hai doanh nghiệp này thuộc diện Bộ Công an theo dõi. Hiện nay các dự án đang bắt đầu triển khai, đề nghị chỉ đạo xem xét, xử lý.

Dự án do Công tyTNHH Công nghệ Lugang Việt Nam đầu tư làm lễ động thổ trong KCN Hòa Phú vào tháng 6 C.T.V

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu BQLCKCN tỉnh chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát, kiểm tra việc cấp phép, hoạt động của 2 doanh nghiệp nêu trên. Lưu ý rà soát, nghiên cứu, đối chiếu với các quy định hiện hành liên quan về dự án có yếu tố nước ngoài.

BQLCKCN tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, thông tin cho cơ quan, đơn vị liên quan. Thời gian hoàn thành trước ngày 11.7.

Theo tìm hiểu, vào tháng 3, BQLKCN tỉnh Đắk Lắk đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Công nghệ Lugang Việt Nam thực hiện dự án nhà máy sản xuất sợi Đắk Lắk (có công đoạn nhuộm) tại KCN Hòa Phú. Sau đó, Công ty phát triển hạ tầng KCN Hòa Phú phát hiện dự án trên thuộc danh mục cấm đầu tư (dự án nhuộm) vào KCN này theo quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Một dự án khác tại KCN Hòa Phú được BQLKCN tỉnh Đắk Lắk ký cấp chứng nhận đăng ký đầu tư hồi tháng 2.2023 cho Công ty TNHH May mặc Able Joy Đắk Lắk nhằm sản xuất dệt, may trang phục; sản xuất thùng giấy các tông, túi ni lông... Cả 2 dự án trên đều có vốn đầu tư từ doanh nghiệp Trung Quốc, khởi công trong tháng 4 và tháng 6 vừa qua.