Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho lực lượng kiểm phiếu Đại hội 14 của Đảng

Đình Huy
Đình Huy
06/01/2026 09:42 GMT+7

Ngày 5.1, tại Hà Nội, thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng kiểm phiếu phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Theo Bộ Quốc phòng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 25.1 tại Hà Nội với chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho lực lượng kiểm phiếu Đại hội 14 của Đảng- Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

ẢNH: BQP

Trong tổng thể các nội dung, các khâu của đại hội, công tác bầu cử và kiểm phiếu giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công của đại hội. Việc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư giao nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật và nhân lực kiểm phiếu cho quân đội thể hiện sự tin cậy tuyệt đối vào quân đội.

Phát biểu kết luận, thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu mỗi thành viên lực lượng kiểm phiếu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối trung thành, khách quan, chính xác; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo đảm an toàn, bảo mật tuyệt đối thông tin tối mật, tuyệt mật; tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng; đồng thời, quán triệt sâu sắc quy chế bầu cử trong Đảng, nắm vững quy trình, phương pháp kiểm phiếu.

Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho lực lượng kiểm phiếu Đại hội 14 của Đảng- Ảnh 2.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu

ẢNH: BQP

Đặc biệt, lực lượng kiểm phiếu tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong điều kiện đại hội có nhiều loại phiếu, yêu cầu cao về độ chính xác; chấp hành nghiêm sự phân công của tổ trưởng, tổ phó; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, xử lý kịp thời, đúng quy định các tình huống phát sinh, bảo đảm công tác kiểm phiếu được tiến hành khoa học, chặt chẽ, an toàn, đúng tiến độ, không để xảy ra sai sót, góp phần xây dựng hình ảnh mẫu mực của quân đội.

Tin liên quan

Quân đội triển khai đồng bộ phương án phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Quân đội triển khai đồng bộ phương án phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Theo Bộ Quốc phòng, ngày 26.12, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị nghe cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả triển khai phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Bộ Quốc phòng thượng tướng Đỗ Xuân Tụng quân đội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận