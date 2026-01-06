Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho lực lượng kiểm phiếu Đại hội 14 của Đảng

Theo Bộ Quốc phòng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 25.1 tại Hà Nội với chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: BQP

Trong tổng thể các nội dung, các khâu của đại hội, công tác bầu cử và kiểm phiếu giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công của đại hội. Việc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư giao nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật và nhân lực kiểm phiếu cho quân đội thể hiện sự tin cậy tuyệt đối vào quân đội.

Phát biểu kết luận, thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu mỗi thành viên lực lượng kiểm phiếu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối trung thành, khách quan, chính xác; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo đảm an toàn, bảo mật tuyệt đối thông tin tối mật, tuyệt mật; tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng; đồng thời, quán triệt sâu sắc quy chế bầu cử trong Đảng, nắm vững quy trình, phương pháp kiểm phiếu.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu ẢNH: BQP

Đặc biệt, lực lượng kiểm phiếu tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong điều kiện đại hội có nhiều loại phiếu, yêu cầu cao về độ chính xác; chấp hành nghiêm sự phân công của tổ trưởng, tổ phó; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, xử lý kịp thời, đúng quy định các tình huống phát sinh, bảo đảm công tác kiểm phiếu được tiến hành khoa học, chặt chẽ, an toàn, đúng tiến độ, không để xảy ra sai sót, góp phần xây dựng hình ảnh mẫu mực của quân đội.