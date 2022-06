Bộ sách giúp rút ngắn lộ trình từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp

Nhiều người nghĩ rằng để viết hay, chụp giỏi, vẽ đẹp, ngoài năng khiếu trời phú ra còn cần đến nhiều kỹ thuật và kinh nghiệm dày dặn. Bộ sách Từ Amateur thành giỏi như chuyên nghiệp do Nhà sách Văn Lang phát hành sẽ thay đổi suy nghĩ này của bạn, đặc biệt ở ba bộ môn: viết lách, hội họa và nhiếp ảnh.

Bộ sách bao gồm 3 cuốn với tên gọi: Không đọc sách này, chụp xấu đừng buồn!, Không đọc sách này, viết dở đừng than! và Không đọc sách này, vẽ xấu ráng chịu!, cung cấp các kiến thức và tư liệu thực tế ứng với ba bộ môn kể trên.

Thay vì đề cập đến những thuật ngữ chuyên ngành rắc rối, bộ sách này có cách diễn giải đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với mọi đối tượng từ người mới bắt đầu, dân bán chuyên cho đến những tay lành nghề. Thông qua việc phân tích các tác phẩm kinh điển, bộ sách mang đến cho người đọc nhiều tri thức thú vị và bổ ích về lĩnh vực mà mình muốn tìm hiểu.

Về tác giả, Không đọc sách này, chụp xấu đừng buồn! do Henry Carroll chắp bút. Anh tốt nghiệp chuyên ngành nhiếp ảnh tại Royal College of Art và là nhà sáng lập frui.co.uk, một địa chỉ cung cấp các khóa học chụp ảnh dã ngoại hàng đầu nước Anh. Henry chú trọng vào phong cách giảng dạy rõ ràng, tránh sử dụng từ ngữ đao to búa lớn để giải mã nhiếp ảnh kỹ thuật số và truyền cảm hứng sáng tạo ảnh đẹp cho nhiều tín đồ nhiếp ảnh.

Không đọc sách này, viết dở đừng than! là tác phẩm của Ross Raisin. Anh từng đạt giải “Nhà văn trẻ của năm” do Tạp chí Sunday Times bình chọn vào năm 2009 và là tác giả nằm trong danh sách những “Tiểu thuyết gia Anh trẻ tuổi xuất sắc của thập niên” của Granta năm 2013.





Selwyn Leamy là tác giả của cuốn Không đọc sách này, vẽ xấu ráng chịu! Anh là nghệ sĩ, giáo viên hội họa kiêm nhà sáng lập Công ty Du lịch Sáng tạo Frui. Selwyn có nhiều năm kinh nghiệm dạy vẽ cho hầu hết mọi lứa tuổi và thường mở các lớp học của mình tại những danh lam thắng cảnh trên toàn thế giới. Tác phẩm của anh được trưng bày rộng rãi tại Vương quốc Anh và Ý.

Bộ sách Từ Amateur thành giỏi như chuyên nghiệp là nguồn cảm hứng cho những tân binh yêu thích lĩnh vực hội hoạ, viết lách và nhiếp ảnh bắt đầu con đường sự nghiệp của mình. Đồng thời, đây cũng là nguồn tư liệu hữu ích cho những người làm nghề trong quá trình nâng cao kỹ năng của bản thân.