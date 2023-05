Bộ trưởng Pháp bị ‘soi’ vì viết sách khiêu dâm

Ở Pháp, một chính trị gia viết truyện khiêu dâm không có gì mới. Đoạn văn khiêu dâm soi rọi lại câu chuyện các chính trị gia Pháp viết văn.

Cuốn sách thứ tư của Le Maire (54 tuổi) trong vòng 5 năm - Fugue Americaine - chứng kiến việc Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính phải đối mặt với những câu hỏi về thói trăng hoa của mình với tư cách là một nhà văn.

"10 dòng trên 480 trang – bạn nên đọc cuốn sách này", Le Maire nói hôm tuần qua với đài France Info của Pháp, thể hiện rõ sự bực tức của ông khi bị chất vấn về đoạn văn khiêu dâm nhất của cuốn sách sau khi xuất bản.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Bruno Le Maire REUTERS

"Tôi viết về âm nhạc, đó là niềm đam mê của tôi", Le Maire nhấn mạnh về cuốn tiểu thuyết mà nhân vật trung tâm là một nghệ sĩ piano điêu luyện.

Đối với vị Bộ trưởng Pháp, chính trị và văn chương luôn đi đôi với nhau.

"Nếu chỉ có chính trị mà không có sự tự do trong sáng tạo văn học, mang lại sự lãng mạn thì chính trị thôi chưa đủ," ông nói trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần trước.

Luc Rouban, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia trực thuộc Science Po, trường Đại học Khoa học Chính trị của Pháp, nói với CNN: "Rất nhiều công chức, đặc biệt là công chức cấp cao thích tham gia vào 'khía cạnh trí tuệ', đặc biệt là văn học".

"Đó là một chút khiêu khích", nhà nghiên cứu Rouban nói thêm, "là một phần văn hóa của giai cấp tư sản".

Le Maire không xa lạ gì với những bài phê bình gay gắt hay những câu chỉ trích. Cuốn sách đầu tiên của ông - Le Ministre, một cuốn hồi ký về những năm đầu ông làm việc trong Bộ Ngoại giao - mô tả một cảnh thân mật với vợ trong bồn tắm kiểu Venice.

Và sau nhiều năm đồn đoán, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính cuối cùng đã thừa nhận bút danh 'Duc William' của mình, cái tên mà ông dùng khi còn là sinh viên để viết một cuốn tiểu thuyết khiêu dâm đầy dục vọng về mối quan hệ của một bác sĩ và một phụ nữ đã có gia đình.

"Ai quan tâm?", Le Maire đặt câu hỏi với France Info, khi được hỏi liệu ông có lo lắng về việc bị chế giễu hay không.



Marlène Schiappa chụp ảnh cho tạp chí Playboy P.B

Le Maire không phải là người đầu tiên trong bộ máy chính quyền cảm thấy sức nóng từ dư luận.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội Marlène Schiappa (40 tuổi) từng viết hai cuốn sách gồm Dare to Have a Female Orgasm, Letter to my Uterus (tạm dịch Cảm nhận về cực khoái nữ và Thư gửi tử cung của tôi) đang "xù lông" bằng cách xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Playboy.

Tổng thống Pháp Giscard d'Estaing đã viết một cuốn sách bán chạy nhất khi đương nhiệm và nổi tiếng là sau này khi về già, cuốn tiểu thuyết La Princess et le President (tạm dịch Công nương và Tổng thống) kể về cuộc tán tỉnh Công nương xứ Wales, được cho là Công nương Diana ngoài đời.

Rouban cho biết với các quan chức nhà nước Pháp viết lách là chuyện bình thường. Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Georges Pompidou từng viết một tập thơ trong khi Tổng thống Charles De Gaulle viết hồi ký.

Marlène Schiappa xuất hiện trên trang bìa tạp chí Playboy P.B

Mặc dù phần khiêu dâm trong tác phẩm văn học mới nhất của Le Maire có thể gây ra những tiếng cười khẩy nhưng nội dung cuốn sách không quan trọng bằng cam kết về thời gian dành cho bài viết của ông mới khiến một bộ phận công chúng Pháp khó chịu.

Một số người Pháp đã khiển trách Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính vì đã dành thời gian cho việc viết lách, đặc biệt là khi đất nước đang vượt qua những cơn gió ngược về kinh tế.

Lạm phát gia tăng đã thách thức nền kinh tế Pháp kể từ năm 2021, đạt mức cao nhất vào đầu năm 2023 là 7,2%. Con số đó, mặc dù cao trong lịch sử đối với Pháp, nhưng vẫn còn thấp nếu so với các khu vực của châu Âu ngày nay.

Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp xác nhận với CNN rằng Le Maire đã cảnh báo Tổng thống Pháp về cuốn sách trước khi phát hành và dường như Le Maire không hề nao núng trên Twitter.

"Văn học cho phép tôi thoát khỏi cuộc sống hằng ngày, lùi lại một bước, để suy nghĩ khác đi. Đó là một nhu cầu đáng để thức dậy sớm, đáng để đi ngủ muộn, để dành những ngày cuối tuần và ngày nghỉ để viết ra", Le Maire nói về cuốn sách bị cho là khiêu dâm này.