Bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2022

Theo đó nguyên tắc bốc thăm cho 12 đội tham dự VCK được phân chia như sau: Có 3 bảng thi đấu VCK, mỗi bảng 4 đội. Bảng A và B thi đấu tại sân Vinh và sân phụ (Nghệ An), bảng C thi đấu tại sân Hà Tĩnh. Chủ nhà Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng A ký hiệu A 1, đồng chủ nhà Hà Tĩnh nằm ở bảng C ký hiệu C 1.

Các nguyên tắc bốc thăm như sau: Có tối đa 2 đội xếp thứ nhất vòng loại bảng nằm cùng bảng ở VCK. Thứ hai là đội xếp thứ nhất và xếp thứ nhì ở vòng loại bảng không nằm cùng bảng đấu ở VCK.

Điều này có nghĩa 4 đội đầu vòng loại bảng là Viettel (bảng A), HAGL (bảng B), Bình Dương (bảng C) và Học viện Nutifood (bảng D) chỉ có tối đa 2 đội sẽ cùng bảng với nhau ở VCK và các đội nhì khác như Hà Nội (bảng A), Khánh Hòa (bảng B), Gia Định (bảng C) và Đồng Tháp (bảng D) cũng tương tự nằm khác bảng với các đội nhất bảng vòng loại của mình ở VCK. Ví dụ bảng B có Viettel và HAGL thì đương nhiên Hà Nội và Khánh Hòa phải nằm ở bảng A và C.

Trên nguyên tắc đó, VFF sẽ tiến hành bốc thăm VCK như sau: Đầu tiên sẽ bốc thăm cho 4 đội nhất bảng vòng loại vào bảng B VCK trước để chọn ra 2 đội nhất bảng vòng loại phải nằm trong bảng này, sau đó 2 đội còn lại thì một đội rơi vào bảng A và một đội rơi vào bảng C. Ví dụ nếu Viettel, HAGL rơi vào bảng B thì Bình Dương và Học viện Nutifood sẽ có 1 đội nằm ở bảng A chung với chủ nhà SLNA và 1 đội nằm ở bảng C chung với chủ nhà Hà Tĩnh. Kế tiếp sẽ bốc thăm cho 4 đội nhì bảng vòng loại vào các bảng theo nguyên tắc không nằm cùng bảng với đội nhất bảng vòng loại ở VCK. Ví dụ nếu Viettel, HAGL nằm ở bảng B thì trong quá trình bốc thăm cho 4 đội xếp thứ nhì thì có thể Hà Nội và Khánh Hòa hoặc rơi vào 2 bảng A và C hoặc có thể cùng bảng A hoặc cùng bảng C. Còn lại Gia Định và Đồng Tháp hoặc sẽ cùng rơi vào bảng B hoặc sẽ có 1 đội rơi vào bảng B và đội còn lại rơi vào bảng A hoặc C. Cuối cùng 2 đội xếp thứ 3 vòng loại là Đà Nẵng và Thanh Hóa sẽ bốc thăm rơi vào 2 bảng còn lại chưa đủ 4 đội.





Lễ bốc thăm chia bảng VCK và họp báo công bố VCK giải U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 26 năm 2022 sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày 15.12 tại Khách sạn Sài Gòn Kim Liên (số 25 đường Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An). Sau đó lúc 15 giờ 30 cùng ngày các đội sẽ họp kỹ thuật để rà soát lần cuối lực lượng tham dự và đăng ký màu áo thi đấu. VCK sẽ diễn ra từ ngày 17.12 đến 30.12.2022. Giờ thi đấu các trận mỗi ngày sẽ là 15 giờ và 17 giờ 30, riêng ngày khai mạc 17.12 sẽ là 14 giờ 30 cho trận 1 và 17 giờ diễn ra lễ khai mạc, sau đó là trận khai mạc giữa chủ nhà SLNA và 1 đội trong bảng A.

Lịch thi đấu dự kiến VCK giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2022 (thời gian thi đấu sẽ có điều chỉnh cho phù hợp, cụ thể trận sân chính ở Vinh sẽ đá lúc 17 giờ 30, riêng ngày khai mạc là 17 giờ, trận chung kết là 16 giờ).